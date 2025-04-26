Фигуристка Косторная объявила о беременности

В начале 2023 года Косторная ушла в парное катание и стала выступать с Куницей. Вместе они стали девятыми на чемпионате России 2023 года. В ноябре прошлого года спортсмены заявили, что пропустят два сезона, а затем вернутся к участию в соревнованиях.