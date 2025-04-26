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Фигуристка Косторная объявила о беременности

В ноябре прошлого года Алена Косторная и ее партнер Георгий Куница заявили, что пропустят два сезона, а затем вернутся к участию в соревнованиях.

ТАСС, 26 апреля. Российские фигуристы Алена Косторная и Георгий Куница станут родителями. Об этом Косторная объявила в своем Telegram-канале.

В начале 2023 года Косторная ушла в парное катание и стала выступать с Куницей. Вместе они стали девятыми на чемпионате России 2023 года. В ноябре прошлого года спортсмены заявили, что пропустят два сезона, а затем вернутся к участию в соревнованиях.

Косторной 21 год, Кунице — 22. Косторная является чемпионкой Европы 2020 года и победительницей финала серии Гран-при сезона-2019/20 в женском одиночном катании.