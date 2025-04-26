Алина Загитова: «Я на интуитивном питании. Если хочется рыбу — я ее ем. Что хочется сейчас, то и позволяю себе»

Мне хватает семь часов (сна) для того, чтобы хорошо себя чувствовать. Хотя я очень люблю поспать. Я буквально недавно ехала в Краснодар на гастроли 20 часов на поезде. Я поняла, что я села в поезд где-то в 12 часов ночи и до пяти вечера я спала. То есть я даже не вставала. Меня уже проводница будит и говорит: «Все с вами в порядке?» — «Да, просто я люблю поспать».