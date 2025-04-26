Алина Загитова: «Одного дня на Байкале мне хватило, что восполнить свой энергический баланс»

Я как творческий человек могу сказать точно, что нужны такие спонтанные поездки и нужны такие эмоции, которые я там испытала.
Было очень холодно, без трудностей никуда, минус 30 градусов, плюс ко всему там было очень ветрено. Но тем не менее получился очень красивый результат.
И очень было весело, мы туда с большой командой приехали. К сожалению, на один день, но этого дня мне хватило, чтобы восполнить свой эмоциональный, энергетический, энергический баланс«, — сказала Загитова в интервью “Спортмастер Медиа”.