В Екатеринбурге отца фигуристки арестовали за нападение на судью

Октябрьский районный суд Екатеринбурга заключил под стражу Адониса Мироева, напавшего на судью по фигурному катанию из-за недовольства оценками своей дочери. Об этом сообщила пресс-служба судов Свердловской области.
Мироева арестовали до 23 июня, его обвиняют в хулиганстве (п. «а» ч. 1 статьи 213 УК, предусматривает до пяти лет лишения свободы).
Глава Федерации фигурного катания Свердловской области Владислав Уткин 24 апреля рассказал РБК, что Мироев напал на тренировке на судью Михаила Слободчикова через несколько дней после турнира, где его дочь не попала в призеры.
Слободчикова увезли на скорой, но вскоре выписали. Региональное управление СК после этого возбудило уголовное дело.
Уткин заявил, что Мироев, у которого три дочери занимаются фигурным катанием, и раньше устраивал конфликты, но до рукоприкладства не доходило, и теперь весь судейский корпус области «возмущен и напуган».