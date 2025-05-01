Фигуристы из США пропустили семь лет и вернулись к Олимпиаде! Всё ради золота?

Сейчас Майя здорова, и ей ничего не мешает вернуться в спорт. «Последние семь лет были для нас вызовом и вдохновили нас так, как мы и не ожидали. Я очень счастлива и благодарна за то, что здорова и могу принять решение вернуться в спорт, который я люблю», — отметила Шибутани.