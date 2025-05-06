«Сейчас могу точно сказать, что ни о чем не жалею». Муравьева высказалась об уходе от Плющенко

«Я работаю, тренируюсь, осваиваюсь в новом месте.



Не могу сказать, что мне как-то сложно далось это решение. Просто были некие моменты, которые сподвигли к такому решению, и я сейчас могу точно сказать, что я ни о чем не жалею. Вот как жизнь идет, так она и идет. Все, что по судьбе, — оно по судьбе.



Я, честно, себя чувствую сейчас очень хорошо: у меня хорошее настроение, я заряжаюсь энергией Питера, гуляю, тренируюсь», — сказала Муравьева в интервью Okko.