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«Сейчас могу точно сказать, что ни о чем не жалею». Муравьева высказалась об уходе от Плющенко

Серебряный призер чемпионата России 2024 года Софья Муравьева высказалась об уходе из академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

Источник: Sport24

18-летняя Муравьева после ухода из академии «Ангелы Плющенко» перешла в группу Алексея Мишина.

«Я работаю, тренируюсь, осваиваюсь в новом месте.

Не могу сказать, что мне как-то сложно далось это решение. Просто были некие моменты, которые сподвигли к такому решению, и я сейчас могу точно сказать, что я ни о чем не жалею. Вот как жизнь идет, так она и идет. Все, что по судьбе, — оно по судьбе.

Я, честно, себя чувствую сейчас очень хорошо: у меня хорошее настроение, я заряжаюсь энергией Питера, гуляю, тренируюсь», — сказала Муравьева в интервью Okko.