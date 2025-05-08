Обвиненный в домогательствах тренер получил награду в Эстонии

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Бывший тренер и хореограф академии «Ангелы Плющенко» Сергей Розанов получил приз лучшему тренеру юниоров в Эстонии по итогам сезона, сообщила в соцсетях ученица специалиста фигуристка Элина Гойдина.
Ранее тренер академии «Ангелы Плющенко» Людмила Алферова написала в чате Telegram-канала «Бархатный конек», что Розанов домогался ее дочери Вероники Жилиной, когда той было 11 лет. По ее словам, узнав об этом, Евгений Плющенко сразу уволил специалиста. Позднее 16-летняя Жилина сама рассказала «Матч ТВ» о домогательствах со стороны Розанова. Жена Плющенко Яна Рудковская сообщила, что тренер звонил ей после заявлений фигуристки и клялся, что не делал ничего описанного, однако она ему не поверила. По словам продюсера, она получила информацию о более чем десяти случаях неподобающего поведения Розанова. Сам тренер заявил «Матч ТВ», что обвинения Жилиной в домогательствах лживы.
В среду Гойдина сообщила в сториз на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) о том, что на церемонии вручения наград лучшим фигуристам и тренерам Эстонии она была признана лучшей фигуристкой среди юниорок, а Розанов — лучшим тренером юниоров.
Розанову 35 лет, он работал в школе «Ангелы Плющенко» с мая 2020 года по июль 2021-го.