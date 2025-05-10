Трусова — уже не королева квадов. Кто самая техничная фигуристка России?

Кто лучшая одиночница за всю историю российского фигурного катания? Вопрос будто риторический — у каждого своя любимка, количество критериев не ограничено, так что, пожалуй, единственным способом определить победительницу является всенародное голосование, и то объективным он не будет.
Этот текст родился как попытка ответить на смежный вопрос: кто самая техничная одиночница России? Как будто это более реально. Мы можем выбрать более рациональные параметры.
Как выбираем?
В фигурном катании вершиной техники является четверной прыжок. Мы знаем всех фигуристок, которые его исполняют в мире. Их 44 человека. Выделив из них россиянок, можно посчитать, кто из них лучше всех исполняет самые сложные прыжки в мире. Строго говоря, мы выбираем (новую?) королеву квадов.
Долгое время ею называли Александру Трусову. И вполне заслуженно. По общему числу удачных попыток четверного она до сих пор остается первой в мире. Но актуально ли говорить, что Трусова самая успешная, самая эффективная исполнительница четверных? Вопрос спорный, и чтобы скоротать межсезонье в дискуссиях, подойдет.
Мы посчитали российских одиночниц по нескольким параметрам. И по общему количеству попыток, в том числе успешных. И по проценту — количество успешных от общего. И по среднему баллу, который они набирали на элементах с четверным, — сольно или в каскаде.
Несколько необходимых вводных. Успешным четверным мы считаем тот, который получил от судей плюсовую оценку. Если надбавка ровно 0,00, он засчитывается ее в пользу фигуриста. Некоторые прыжки, исполненные на соревнованиях, включить не представляется возможным. Например, на Кубке Первого канала, где нет официальных протоколов. Да, на нем есть плашка в углу экрана, но после прокатов результат с экрана могли пересчитать. Помимо Кубка Первого канала, мы не учитываем чемпионат России по прыжкам и дисциплину «элементы» на юниорских соревнованиях — исполнение прыжка вне программы по сложности никак нельзя сравнить с четверным внутри проката.
Конечно, ко всем параметрам можно придраться. Прыжок на — 0,19 не сильно отличается от прыжка на 0,00. Но, если еще в древней Азии изобрели отрицательные числа, странно не использовать это достижение математиков — приземленный на — 3 прыжок вряд ли можно считать чистым. Точно так же и со средним баллом — он позволяет хоть как-то отделить четверной лутц от тулупа, а каскады — от сольных прыжков.
У кого больше всего четверных?
Результаты получились не столь однозначными. Трусова, к примеру, совсем не на первой позиции по эффективности. Нам справедливо скажут про ее риск — поэтому она и первая по общему числу попыток. Их ровно 50 — однако с нынешним темпом штампования квадов молодыми фигуристками Костылева и Базылюк побьют результат Трусовой уже в следующем сезоне. Интересно, кто это сделает первым. Из других любопытных наблюдений: нынешний безоговорочный лидер российского женского катания Аделия Петросян уступает в четверных Софье Акатьевой.
|Фигуристка
|Четверные
|1. Александра Трусова
|50
|2. Елена Костылева
|38
|3. Маргарита Базылюк
|37
|4. Камила Валиева
|30
|5. Софья Акатьева
|23
|6. Анна Щербакова
|21
|7. Алиса Двоеглазова
|21
|8. Аделия Петросян
Жирным выделены действующие фигуристки. Валиева может вернуться на соревнования после декабря 2025 года.
Переходим к следующей, вероятно, самой престижной номинации — фигуристка, которая лучше всех справляется с четверными, то есть имеет наивысший процент успешных попыток. Здесь есть некоторые оговорки: имеет смысл учитывать фигуристок, которые прыгают четверные хотя бы несколько турниров, иначе таблицу возглавят те, у кого две успешные попытки из двух.
Удивительный факт, но юные фигуристки нового поколения, как то Базылюк и Костылева, не просто опережают Трусову, а имеют перед ней огромное преимущество. К примеру, Маргарита может 21 раз упасть с четверного и все равно будет иметь процент выше.
Конечно, эффективность может достигаться за счет некоего, если угодно, читерства. У большинства фигуристок график четверных идет так: сначала на первых стартах ты рискуешь и несколько раз его заваливаешь, затем он становится наработанным и следуют подряд успешные попытки, а к концу карьеры или просто после пубертата снова идут ошибки. Если не торопиться вставлять его в программу или не рисковать на излете карьеры, ограничиваясь тройными, — процент будет выше.
Кстати, любопытно, что Щербакова даже по проценту удачных четверных была бы выше Трусовой, если бы не один, самый непрестижный старт — Спартакиада учащихся 2019 года. На нем Щербакова упала с двух четверных лутцов, а Трусова сделала идеальный лутц и тулуп. В остальном же Анна лучше в четверных на взрослом уровне — там у нее 17 из 26 попыток (65,34 процента), в то время как процент Александры так сильно не меняется.
|Фигуристка
|Четверные
|Процент
|1. Маргарита Базылюк
|37/49
|75,51%
|2. Камила Валиева
|30/47
|63,83%
|3. Елена Костылева
|38/62
|61,29%
|4. Елизавета Андреева
|9/15
|60%
|5. Александра Трусова
|50/95
|52,63%
|6. Алиса Двоеглазова
|21/40
|52,5%
|7. Анна Щербакова
|21/41
|51,22%
|8. Софья Акатьева
|23/46
|50%
|9. Аделия Петросян
|19/38
|50%
|10. Дарья Садкова
|10/20
|50%
Меняется картина, когда мы начинаем считать, кто же выжал из четверных наибольшее число баллов. Ожидаемо Трусова с привычным ей риском уходит еще ниже — под Щербакову и даже Двоеглазову. В данной таблице мы считаем баллы с учетом падения — то есть падение с четверного тулупа засчитываем не как 4,75 балла (9,5 — 4,75), но еще и вычитаем балл за падение, к которому привела ошибка.
|Фигуристка
|Ср. балл
|1. Маргарита Базылюк
|12,64
|2. Елена Костылева
|11,69
|3. Камила Валиева
|10,91
|4. Анна Щербакова
|10,70
|5. Алиса Двоеглазова
|10,33
|6. Александра Трусова
|10,27
|7. Елизавета Андреева
|9,99
|8. Софья Акатьева
|9,70
Теперь хочется одного — чтобы российские фигуристки продолжили штамповать четверные, аки Овечкин голы в НХЛ, и били рекорды друга в следующих сезонах — в том числе на международной арене. Вряд ли у кого-то будет 895, но до сотни те же Базылюк с Костылевой дотянуть могут.