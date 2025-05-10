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Трусова — уже не королева квадов. Кто самая техничная фигуристка России?

Исследование «СЭ».

Источник: Спорт-Экспресс

Кто лучшая одиночница за всю историю российского фигурного катания? Вопрос будто риторический — у каждого своя любимка, количество критериев не ограничено, так что, пожалуй, единственным способом определить победительницу является всенародное голосование, и то объективным он не будет.

Этот текст родился как попытка ответить на смежный вопрос: кто самая техничная одиночница России? Как будто это более реально. Мы можем выбрать более рациональные параметры.

Как выбираем?

В фигурном катании вершиной техники является четверной прыжок. Мы знаем всех фигуристок, которые его исполняют в мире. Их 44 человека. Выделив из них россиянок, можно посчитать, кто из них лучше всех исполняет самые сложные прыжки в мире. Строго говоря, мы выбираем (новую?) королеву квадов.

Долгое время ею называли Александру Трусову. И вполне заслуженно. По общему числу удачных попыток четверного она до сих пор остается первой в мире. Но актуально ли говорить, что Трусова самая успешная, самая эффективная исполнительница четверных? Вопрос спорный, и чтобы скоротать межсезонье в дискуссиях, подойдет.

Мы посчитали российских одиночниц по нескольким параметрам. И по общему количеству попыток, в том числе успешных. И по проценту — количество успешных от общего. И по среднему баллу, который они набирали на элементах с четверным, — сольно или в каскаде.

Несколько необходимых вводных. Успешным четверным мы считаем тот, который получил от судей плюсовую оценку. Если надбавка ровно 0,00, он засчитывается ее в пользу фигуриста. Некоторые прыжки, исполненные на соревнованиях, включить не представляется возможным. Например, на Кубке Первого канала, где нет официальных протоколов. Да, на нем есть плашка в углу экрана, но после прокатов результат с экрана могли пересчитать. Помимо Кубка Первого канала, мы не учитываем чемпионат России по прыжкам и дисциплину «элементы» на юниорских соревнованиях — исполнение прыжка вне программы по сложности никак нельзя сравнить с четверным внутри проката.

Конечно, ко всем параметрам можно придраться. Прыжок на — 0,19 не сильно отличается от прыжка на 0,00. Но, если еще в древней Азии изобрели отрицательные числа, странно не использовать это достижение математиков — приземленный на — 3 прыжок вряд ли можно считать чистым. Точно так же и со средним баллом — он позволяет хоть как-то отделить четверной лутц от тулупа, а каскады — от сольных прыжков.

У кого больше всего четверных?

Результаты получились не столь однозначными. Трусова, к примеру, совсем не на первой позиции по эффективности. Нам справедливо скажут про ее риск — поэтому она и первая по общему числу попыток. Их ровно 50 — однако с нынешним темпом штампования квадов молодыми фигуристками Костылева и Базылюк побьют результат Трусовой уже в следующем сезоне. Интересно, кто это сделает первым. Из других любопытных наблюдений: нынешний безоговорочный лидер российского женского катания Аделия Петросян уступает в четверных Софье Акатьевой.

Российские фигуристки с наибольшим количеством четверных на официальных соревнованиях
ФигуристкаЧетверные
1. Александра Трусова50
2. Елена Костылева38
3. Маргарита Базылюк37
4. Камила Валиева30
5. Софья Акатьева23
6. Анна Щербакова21
7. Алиса Двоеглазова21
8. Аделия Петросян

Жирным выделены действующие фигуристки. Валиева может вернуться на соревнования после декабря 2025 года.

Переходим к следующей, вероятно, самой престижной номинации — фигуристка, которая лучше всех справляется с четверными, то есть имеет наивысший процент успешных попыток. Здесь есть некоторые оговорки: имеет смысл учитывать фигуристок, которые прыгают четверные хотя бы несколько турниров, иначе таблицу возглавят те, у кого две успешные попытки из двух.

Удивительный факт, но юные фигуристки нового поколения, как то Базылюк и Костылева, не просто опережают Трусову, а имеют перед ней огромное преимущество. К примеру, Маргарита может 21 раз упасть с четверного и все равно будет иметь процент выше.

Конечно, эффективность может достигаться за счет некоего, если угодно, читерства. У большинства фигуристок график четверных идет так: сначала на первых стартах ты рискуешь и несколько раз его заваливаешь, затем он становится наработанным и следуют подряд успешные попытки, а к концу карьеры или просто после пубертата снова идут ошибки. Если не торопиться вставлять его в программу или не рисковать на излете карьеры, ограничиваясь тройными, — процент будет выше.

Кстати, любопытно, что Щербакова даже по проценту удачных четверных была бы выше Трусовой, если бы не один, самый непрестижный старт — Спартакиада учащихся 2019 года. На нем Щербакова упала с двух четверных лутцов, а Трусова сделала идеальный лутц и тулуп. В остальном же Анна лучше в четверных на взрослом уровне — там у нее 17 из 26 попыток (65,34 процента), в то время как процент Александры так сильно не меняется.

Российские фигуристки с самым успешным процентом исполнения четверных на официальных соревнованиях
ФигуристкаЧетверныеПроцент
1. Маргарита Базылюк37/4975,51%
2. Камила Валиева30/4763,83%
3. Елена Костылева38/6261,29%
4. Елизавета Андреева9/1560%
5. Александра Трусова50/9552,63%
6. Алиса Двоеглазова21/4052,5%
7. Анна Щербакова21/4151,22%
8. Софья Акатьева23/4650%
9. Аделия Петросян19/3850%
10. Дарья Садкова10/2050%

Меняется картина, когда мы начинаем считать, кто же выжал из четверных наибольшее число баллов. Ожидаемо Трусова с привычным ей риском уходит еще ниже — под Щербакову и даже Двоеглазову. В данной таблице мы считаем баллы с учетом падения — то есть падение с четверного тулупа засчитываем не как 4,75 балла (9,5 — 4,75), но еще и вычитаем балл за падение, к которому привела ошибка.

Российские фигуристки с лучшим средним баллом за элемент с четверным на официальных соревнованиях
ФигуристкаСр. балл
1. Маргарита Базылюк12,64
2. Елена Костылева11,69
3. Камила Валиева10,91
4. Анна Щербакова10,70
5. Алиса Двоеглазова10,33
6. Александра Трусова10,27
7. Елизавета Андреева9,99
8. Софья Акатьева9,70

Теперь хочется одного — чтобы российские фигуристки продолжили штамповать четверные, аки Овечкин голы в НХЛ, и били рекорды друга в следующих сезонах — в том числе на международной арене. Вряд ли у кого-то будет 895, но до сотни те же Базылюк с Костылевой дотянуть могут.