Трусова — уже не королева квадов. Кто самая техничная фигуристка России?

Кстати, любопытно, что Щербакова даже по проценту удачных четверных была бы выше Трусовой, если бы не один, самый непрестижный старт — Спартакиада учащихся 2019 года. На нем Щербакова упала с двух четверных лутцов, а Трусова сделала идеальный лутц и тулуп. В остальном же Анна лучше в четверных на взрослом уровне — там у нее 17 из 26 попыток (65,34 процента), в то время как процент Александры так сильно не меняется.