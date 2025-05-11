Сборная, развод, тюрьма: российская фигуристка живет на улицах в Мексике

Так или иначе, некогда успешный тренер больше не была похожа на саму себя. Она резко прекратила деятельность и пропала из поля зрения подопечных. Годами в Монтеррее никто ничего не слышал о Гуляковой, но это изменилось в 2013-м. На нее обратил внимание местный блогер, опубликовавший запись в соцсетях с призывом помочь Елене. Судя по всему, Гулякова длительное время жила на улицах города и находилась в бедственном положении. Согласно данным из соцсетей, к тому времени ее экс-супруг перебрался в мексиканский город Пуэбла, где открыл школу самообороны для детей и взрослых.