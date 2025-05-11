Сборная, развод, тюрьма: российская фигуристка живет на улицах в Мексике

Переехала в Мексику и стала местным топ-тренером
Для Мексики фигурное катание не является чем-то диковинным, но определенная доля экзотики для латиноамериканцев в нем все же есть. Российские специалисты активно участвуют в его развитии — начиная от Даниила Глейхенгауза и Сергея Дудакова, которые проводили в Мехико мастер-класс, и заканчивая Алексеем Мишиным, возившим в Мексику на сборы своих подопечных. Гулякова появилась в мексиканской «фигурке» намного раньше.
В кругах местных поклонников спорта ее так и называли — «ля руса», русская. Карьера фигуристки у Гуляковой не сложилась, но экс-спортсменка решила остаться в индустрии. В 1998 году она закончила Московскую государственную академию физической культуры и стала искать работу тренером. Поиски привели ее вместе с супругом Николаем Суетовым в Мексику.
На новом месте дела пошли в гору. Обеспеченные поклонники фигурного катания готовы были платить немалые деньги ради занятий под руководством российских специалистов — в этом они видели особый престиж. Через некоторое время к услугам Гуляковой и Суетова стали прибегать ведущие клубы страны, а сама пара обосновалась в городе Монтеррее — одном из крупнейших мексиканских мегаполисов.
Супругов приняли в Государственную ассоциацию зимних видов спорта и Мексиканскую федерацию конькобежного и зимних видов спорта, что открывало перед специалистами новые возможности. Местные спортивные чиновники доверили Гуляковой и Суетову подготовку мексиканских фигуристов к Олимпийским играм 2006 года. К тому времени Елена считалась одним из ведущих тренеров страны, обзавелась мексиканским гражданством и неоднократно выводила своих подопечных на международные старты.
Разошлась с мужем и стала бездомной
Вскоре жизнь Гуляковой изменилась. Люди понимали — произошло что-то серьезное, ведь Елену стали замечать на улицах в совершенно потерянном состоянии. Местные СМИ публиковали разную информацию, вплоть до сообщений о задержании Гуляковой правоохранительными органами и обвинении в попытку проникновения в частный дом и вандализме. По другим данным, Гулякова очень тяжело переживала развод с Суетовым, и это пошатнуло ее психическое здоровье.
Так или иначе, некогда успешный тренер больше не была похожа на саму себя. Она резко прекратила деятельность и пропала из поля зрения подопечных. Годами в Монтеррее никто ничего не слышал о Гуляковой, но это изменилось в 2013-м. На нее обратил внимание местный блогер, опубликовавший запись в соцсетях с призывом помочь Елене. Судя по всему, Гулякова длительное время жила на улицах города и находилась в бедственном положении. Согласно данным из соцсетей, к тому времени ее экс-супруг перебрался в мексиканский город Пуэбла, где открыл школу самообороны для детей и взрослых.
Пост блогера дошел до неравнодушных людей — помочь Гуляковой вызвался один из ее бывших учеников. Дело дошло до властей штата, которые предложили экс-тренеру помощь и обследование в психиатрической клинике. Однако неизвестно, воспользовалась ли этой возможностью Гулякова. По некоторым данным, после прохождения обследования, которое не выявило серьезных отклонений, ей отказали в госпитализации по причине отсутствия «ответственного члена семьи». Гулякову отвезли в приют для малоимущих, и она снова пропала с радаров.
Оказалась в тюрьме, а затем — в другом городе
Новые подробности судьбы бывшей спортсменки появились три года спустя. В 2016-м случайным образом выяснилось, что Гулякова находится в психиатрическом отделении печально известной тюрьмы Топо-Чико. В начале года там громыхнуло столкновение между бандами, в результате которого погибли 49 заключенных. На фоне расследования в тюрьму пустили представителей СМИ, и сидящую в камере Гулякову случайно засняла одна из съемочных групп. На вопросы журналистов она отвечать отказалась, уточнив, что ей требуется адвокат.
Сокамерники Гуляковой подтвердили, что «ля руса» находится в учреждении уже полтора года, а в чем ее обвиняли — осталось загадкой. Делом заинтересовались мексиканские правозащитники, и вскоре Елену освободили, однако виновные в возможном незаконном задержании россиянки наказаны не были.
В том же году связаться с Гуляковой пыталось посольство России в Мексике, но и эта попытка помочь ей не увенчалась успехом. Периодически в соцсетях появляются публикации от знакомых с экс-тренером мексиканцев, которые призывают людей не оставаться в стороне и облегчить жизнь Елены, предложив ей еду или немного денег. По сообщениям, от предложений помощи с поиском жилья или транспортировкой Гулякова отказывается.
В 2023 году в Сети появились очередные фото Гуляковой с улиц, по которым стало понятно, что она перебралась в другой город. Теперь бывшая фигуристка находится в Тепатитлане, что расположен в 700 километрах от Монтеррея. После публикации в Мексике снова подняли вопрос возможного возвращения Гуляковой на родину, однако родственников или близких людей в России найти не удалось.