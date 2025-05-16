Роднина — о популярности Валиевой: «Cегодня она не спортсменка»

«Валиева — самая популярная фигуристка в России? Не знаю, не фанат шоу, так как не смотрю их. В свое время Камила Валиева, конечно, была больше всего раскручена. Наверное, интерес к ней повышен. Плюс в свое время, но не сейчас, она была наиболее яркой спортсменкой в своих возможностях и программах.



Не знаю, с чем связана ее популярность, потому что домыслами не занимаюсь. От самой Валиевой зависит, сколько она еще будет самой популярной фигуристкой. Но сегодня она у нас не спортсменка, а участница различных шоу и зрелищ», — сказала Роднина.