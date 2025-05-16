Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Роднина — о популярности Валиевой: «Cегодня она не спортсменка»

Трехкратная олимпийская чемпионка, ныне депутат Госдумы Ирина Роднина в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Королевым высказала мнение о том, является ли Камила Валиева, отбывающая дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, самой популярной фигуристкой в России.

Источник: Михаил Терещенко/ТАСС

«Валиева — самая популярная фигуристка в России? Не знаю, не фанат шоу, так как не смотрю их. В свое время Камила Валиева, конечно, была больше всего раскручена. Наверное, интерес к ней повышен. Плюс в свое время, но не сейчас, она была наиболее яркой спортсменкой в своих возможностях и программах.

Не знаю, с чем связана ее популярность, потому что домыслами не занимаюсь. От самой Валиевой зависит, сколько она еще будет самой популярной фигуристкой. Но сегодня она у нас не спортсменка, а участница различных шоу и зрелищ», — сказала Роднина.