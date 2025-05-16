«Валиева — самая популярная фигуристка в России? Не знаю, не фанат шоу, так как не смотрю их. В свое время Камила Валиева, конечно, была больше всего раскручена. Наверное, интерес к ней повышен. Плюс в свое время, но не сейчас, она была наиболее яркой спортсменкой в своих возможностях и программах.
Не знаю, с чем связана ее популярность, потому что домыслами не занимаюсь. От самой Валиевой зависит, сколько она еще будет самой популярной фигуристкой. Но сегодня она у нас не спортсменка, а участница различных шоу и зрелищ», — сказала Роднина.
Роднина — о популярности Валиевой: «Cегодня она не спортсменка»
Трехкратная олимпийская чемпионка, ныне депутат Госдумы Ирина Роднина в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Королевым высказала мнение о том, является ли Камила Валиева, отбывающая дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, самой популярной фигуристкой в России.
«Валиева — самая популярная фигуристка в России? Не знаю, не фанат шоу, так как не смотрю их. В свое время Камила Валиева, конечно, была больше всего раскручена. Наверное, интерес к ней повышен. Плюс в свое время, но не сейчас, она была наиболее яркой спортсменкой в своих возможностях и программах.