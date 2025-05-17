ISU сделал щедрый подарок Тутберидзе. Этери восстановит репутацию благодаря Петросян?

«С прыжковым набором Петросян как ни занижай оценки — она всё равно на голову всех сильнее. Её не задвинешь, рука не поднимется. Алису Лью я и рядом не ставлю, если и искать соперниц, то скорее Каори Сакамото, Эмбер Гленн. Вероятно, они и распределят между собой серебро и бронзу. Хотя, возможно, в тройку попадёт в итоге и Лью. Это ещё и вопрос нервов, если кто-то вывалится — Лью может попасть в призовые места», — комментировала ситуацию в женском одиночном катании Алёна Леонова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.