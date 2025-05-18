Почему шанс на Олимпиаду получил Гуменник, а не Дикиджи? Разбираем аргументы

Если бы кандидата выбирали за стабильность, то выбор пал бы на Владислава Дикиджи или Евгения Семененко — у них по циклу были более ровные результаты. Дикиджи на фоне остальных наиболее ровно провёл последний сезон — бил в одну и ту же точку, накатывал один и тот же контент и допускал минимальное количество срывов. Можно, конечно, рассуждать о том, что Влад не стал бы чемпионом России, не случись провалы лидеров Гуменника и Кондратюка в произвольной программе… Но и история сослагательного наклонения не знает. Делай что должно, и будь что будет. И титул чемпиона России у Дикиджи теперь никто не отнимет.