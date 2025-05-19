Безызбежный вкус обмана: вся правда о проектах Алины Загитовой

Дайте ей точку опоры, и она перевернет Землю
В конце июня Загитова покажет рок-мюзикл «Ассоль». История, сделанная по мотивам книги «Алые паруса» Александра Грина в современном прочтении под музыку с утяжеленными аранжировками.
Олимпийская чемпионка говорит, что никто не делал на льду ничего подобного, и ее посыл можно считать ключевой точкой опоры маркетинговой стратегии проекта. Но если присмотреться повнимательнее, он не совсем корректен.
В первую очередь, Загитова погорячилась с эксклюзивностью формата своего шоу: «Это синтез жанров и видов искусства: фигурное катание, поэзия, современная хореография с элементами балета в стиле Дианы Вишневой, рок-музыка, выступление артистов мюзикла и цирка», — заявила она в интервью Forbes.
Но если посмотреть в относительно недалекое прошлое, в декабре 2015 года на льду «Олимпийского» прошла премьера рок-оперы «Парфюмер». Помимо фигуристов, там участвовали артисты цирка и воздушные гимнасты, несколько музыкальных коллективов от классических ансамблей до рок-групп. В общем, даже десять лет назад это была уже хрестоматийная для фигурного катания эклектика.
Рок-опера и мюзикл терминологически чуть различаются, но по сути повторяют концепции — и там, и там развитие сюжета происходит через песни, а танцы и сцены с игрой актеров добавляют художественной выразительности. Хореографию в истории парфюмера-маньяка Жана-Батиста Гренуя ставил Петр Чернышев, музыку написал композитор Игорь Демарин, а в главных ролях были задействованы вице-чемпион Олимпиады Стефан Ламбьель, олимпийские чемпионы Марина Анисина/Гвендаль Пейзера, сам Чернышев и другие. Мощный состав!
Такого не было в России? И в мире?
Естественно, в рок-опере песни были соответствующим образом стилизованы — барабаны, электрогитара и в целом довольно тяжелый звук. В «Ассоль» будет, по сути, нечто похожее, но Загитова заявляет рок как неповторимое конкурентное преимущество:
«Мы с командой решили внести в мир фигурного катания новый жанр. Такого не было не только в России, но и в мире. Может показаться, что я говорю немного свысока, но это факт. Такого еще никто не делал. Мы идем в новом направлении и совмещаем современную симфоническую музыку с роком».
Сладкое и горькое, холодное и горячее в фигурном катании научились смешивать давно — фигуристы массово катаются под роковые композиции уже лет двадцать. И если в 2008 году произвольный танец британцев Шинед Керр/Джон Керр под песню Ruled By Secrecy группы Muse — это было реально ново и очень смело, то в 2024-м Linkin Park у Николая Угожаева — тоже круто, но уже почти классика.
Песни множества групп с мелодичными припевами и запоминающимися гитарными соло стали обычным делом во всех видах фигурного катания. Волосожар/Траньков катались под Evanescence, Хавьер Фернандес под AC/DC, Ксения Синицына — под Pink Floyd, а Петру Гуменнику пытались запретить программу под Rammstein. И это мы еще не считали многочисленные программы под Queen, Metallica и Scorpions.
Так что в плане рока в «Ассоль» удивиться можно было бы выбору какого-нибудь экстремального поджанра — хардкор или маткор, например. Это ритмически сложные и очень тяжелые для восприятия на слух направления музыкального артхауса, малопригодные для акустики большой арены. Но едва ли кто-то в здравом уме реально решил бы выбрать такое музыкальное сопровождение. Все же цель Загитовой — привлечь внимание и понравиться, а не просто прослыть оригиналом, на шоу которой хочется заткнуть уши.
Алина же, при всех ее продюсерских навыках и желании слегка эпатировать публику, на радикальные эксперименты не готова. Ее «Ассоль» пока что видится этаким просчитанным и обратимым подростковым бунтом. Чтобы вроде как обозначить свою инаковость, но родители (и хейтеры) в то же время сильно не ругали.
Мотивация Загитовой как продюсера понятна — когда выходишь на зрелый заполненный рынок без пустых ниш, проще всего зазывать покупателей словами о принципиально новом товаре с неведомыми доселе свойствами и суперспособностями, которые он дает. Но если въедливый покупатель ковырнет упаковку и увидит под ней, в общем-то, то же самое, что лежит на остальных прилавках, — безызбежно ощутит вкус обмана.
При этом у Алины ведь есть мощный козырь для абсолютно любых проектов — она сама. Независимо от того, нравится ей это или нет, зрители пойдут на ее шоу не из-за Александра Грина, не из-за Дмитрия Соловьева, не из-за рока и тем более не из-за промо «вы еще никогда не…». Зрителям интересна сама Алина. Вместе с ее губами, фигурой, оговорками и ошибками. Загитова — красивая, идеальная и несовершенная одновременно, и по-прежнему простая. Такая же как мы все, несмотря на кроссовки Balenciaga, апартаменты в московских небоскребах и Porsche в гараже.
Кстати, верный шаг в этом направлении позиционирования Алина сделала все в том же интервью Forbes. «У меня не было ни одного выпускного в жизни — ни в детском саду, ни в школе, ни в университете. И я шучу, что мне пришлось делать масштабное ледовое шоу в Петербурге, чтобы приехать на праздник выпускников “Алые паруса”, что всегда было моей мечтой», — призналась она.
Вот прекрасные искренние слова. В них видна та самая Алина, на которую как на рыболовный крючок семь лет назад попались тысячи болельщицких сердец. В них индивидуальность и заодно ненавязчивый призыв разделить давнюю мечту, а таким призывам хочется следовать больше, чем всем продуманным шаблонным продюсерским штучкам. И в этом гораздо больше перспективы, чем в черно-красной афише c буквами в стилизации БДСМ и обещаниях поразить всех новизной.
Анастасия Панина