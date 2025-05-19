Безызбежный вкус обмана: вся правда о проектах Алины Загитовой

При этом у Алины ведь есть мощный козырь для абсолютно любых проектов — она сама. Независимо от того, нравится ей это или нет, зрители пойдут на ее шоу не из-за Александра Грина, не из-за Дмитрия Соловьева, не из-за рока и тем более не из-за промо «вы еще никогда не…». Зрителям интересна сама Алина. Вместе с ее губами, фигурой, оговорками и ошибками. Загитова — красивая, идеальная и несовершенная одновременно, и по-прежнему простая. Такая же как мы все, несмотря на кроссовки Balenciaga, апартаменты в московских небоскребах и Porsche в гараже.