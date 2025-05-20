Художник по костюмам обвинила ISU в тоталитаризме: вы сломали жизнь Букину

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Художник по костюмам Наталия Большакова в опубликованном в соцсетях открытом письме обвинила президента Международного союза конькобежцев (ISU) Кима Чжэ Ёля в том, что его организация становится тоталитарной, ломает жизни спортсменов и лишает людей веры в справедливость.
Ранее ISU не допустил спортивные пары и танцевальные дуэты из России к участию в отборочном турнире к Олимпийским играм 2026 года, при этом допущены четыре российских представителя одиночного катания.
«Сегодня я наблюдаю зарождение тоталитаризма в уважаемой организации ISU. Это всегда происходит незаметно, вы знаете это по урокам истории. Вы прекрасно образованный человек в области международной политики. Вы не можете не знать историю тоталитарных государств», — написала Большакова на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
«Сегодня я с такой же болью в сердце и ужасом наблюдаю, как история повторяется при принятии решений о допуске спортсменов к участию в Олимпийских играх. Сегодня без суда и следствия за закрытыми дверями вершатся судьбы спортсменов такими же “расстрельными тройками”. Без права на информацию, без права на защиту. Я уверена, что это получилось неосознанно, из лучших побуждений, но в жизни бывают ошибки даже из лучших побуждений. И пока не поздно, эти ошибки надо исправить. Нельзя карать молодых людей за нечаянно оброненное слово, за сказанную глупость. Молодость дается в жизни только раз», — подчеркнула Большакова.
По словам художницы, она обсуждала ситуацию со спортсменами и тренерами из разных стран мира, которые боятся сказать слово по этой проблеме и «боятся таких же репрессий со стороны ISU в свой адрес». Также Большакова вступилась за не допущенных до второй Олимпиады подряд Александру Степанову и Ивана Букина.
«Я лично хорошо знаю Александру Степанову и Ивана Букина. Много лет знаю их тренера Александра Жулина. Хорошо знаю родителей Ивана — олимпийского чемпиона Андрея Букина и известную фигуристку Елену Васюкову. Я сотрудничала с ними как художник по костюмам, еще когда они сами выступали на спортивных соревнованиях. Делала костюмы для дуэта Бестемьянова/Букин на их победной Олимпиаде 1988 года. Я знаю их как кристально честных и порядочных людей. Сегодня решением ISU не просто сломали спортивную жизнь их сыну. Сегодня своим решением вы, сами того не желая, разрушили веру в справедливость людей, преданных идеалам спорта, посвятивших свою жизнь фигурному катанию и внесших огромный вклад в развитие любимого вида спорта», — добавила Большакова.