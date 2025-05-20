Художник по костюмам обвинила ISU в тоталитаризме: вы сломали жизнь Букину

«Я лично хорошо знаю Александру Степанову и Ивана Букина. Много лет знаю их тренера Александра Жулина. Хорошо знаю родителей Ивана — олимпийского чемпиона Андрея Букина и известную фигуристку Елену Васюкову. Я сотрудничала с ними как художник по костюмам, еще когда они сами выступали на спортивных соревнованиях. Делала костюмы для дуэта Бестемьянова/Букин на их победной Олимпиаде 1988 года. Я знаю их как кристально честных и порядочных людей. Сегодня решением ISU не просто сломали спортивную жизнь их сыну. Сегодня своим решением вы, сами того не желая, разрушили веру в справедливость людей, преданных идеалам спорта, посвятивших свою жизнь фигурному катанию и внесших огромный вклад в развитие любимого вида спорта», — добавила Большакова.