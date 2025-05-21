Что нужно российским фигуристам для выступления на Олимпиаде? Гид по отбору в Милан

Что касается отбора в Пекине, то и Гуменник, и Петросян — явные фавориты. У Петра из сколько-нибудь достойных конкурентов — Люк Экономидес из Франции и Иван Шмуратко с Украины, но с облегченным контентом, который позволит лишний раз не падать и не даст придираться судьям, петербуржец должен выигрывать. Правда, это единственный шанс показать себя перед Олимпиадой иностранным судьям, и по-хорошему нужно удивлять. В том числе сложными прыжками.