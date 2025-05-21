Что нужно российским фигуристам для выступления на Олимпиаде? Гид по отбору в Милан

У каждого — свой путь
Российские фигуристы 13 мая стали первыми российскими спортсменами, получившими ответ на заявку на участие в Олимпийских играх. К отбору были допущены россияне в мужском и женском одиночном катании, пары и танцоры формально еще остаются в игре и могут бороться, но уже не через ISU.
«СЭ» описывает алгоритм пути к Милану для всех российских претендентов.
Кто от России может поехать на Олимпиаду?
Мужчины
Петр Гуменник (основной), Владислав Дикиджи (запасной).
Женщины
Аделия Петросян (основная), Алина Горбачева (запасная).
Пары
Анастасия Мишина/Александр Галлямов (основные), Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (запасные).
Танцы
Александра Степанова/Иван Букин (основные), Василиса Кагановская/Максим Некрасов (запасные).
Получившие нейтральный статус
Петр Гуменник и Аделия Петросян
Их алгоритм попадания на Олимпиаду относительно прост — готовиться и проходить отбор, а также не постить лишнего.
Лето — сборы и шлифовка поставленных программ.
Август — контрольные прокаты для потенциальных участников Олимпиады в Москве (вероятно, в Новогорске) — их анонсировал президент федерации Антон Сихарулидзе.
Первая половина сентября — подготовительные сборы в Красноярске.
В случае непопадания в топ-5 фигуристы возвращаются в российский сезон и выступают на этапах серии «Гран-при России».
В случае завоевания путевки в Милана они, по словам президента ФФККР Антона Сихарулидзе, могут сами выстраивать удобный для себя график выступлений на турнирах. Другие международные турниры для них будут недоступны.
Февраль 2026-го — выступление на Олимпиаде.
При этом по ходу всех 8 месяцев фигуристы должны будут продолжать выполнять строгие критерии статуса нейтральности — в случае нарушения его отзовут. По окончании турнира в Пекине в случае травмы заменить фигуристов также будет некем — квота именная.
Что касается отбора в Пекине, то и Гуменник, и Петросян — явные фавориты. У Петра из сколько-нибудь достойных конкурентов — Люк Экономидес из Франции и Иван Шмуратко с Украины, но с облегченным контентом, который позволит лишний раз не падать и не даст придираться судьям, петербуржец должен выигрывать. Правда, это единственный шанс показать себя перед Олимпиадой иностранным судьям, и по-хорошему нужно удивлять. В том числе сложными прыжками.
У Аделии конкурентки позвезднее. Бельгийка Луна Хендрикс, российская грузинка Анастасия Губанова, эстонка Эва-Лотта Киибус и белорусская нейтралка Виктория Сафонова. И тут уже риска больше — с одной стороны, с прицелом на Пекин нужно выигрывать, чтобы обозначать свои амбиции на золото, а это значит тройной аксель и четверные. Насколько будет конкурентоспособна Петросян, про пубертат которой ходят активные слухи, показать их в середине сентября? Вопрос пока риторический.
Запасные
Владислав Дикиджи и Алина Горбачева
По всей вероятности, до сентября эти фигуристы будут повторять график основных олимпийцев. Их программы и форму также будут отсматривать специалисты — так как до старта отбора замену на запасного по травме делать можно. Но формально — только по травме.
Логично было бы увидеть эту пару и на красноярских сборах — на подобные сборы всегда берут запасных. Более того, Дикиджи и Горбачева по идее должны отправиться в Пекин вместе с основными фигуристами, так как травму можно получить в ходе тренировок. И если запасные будут на месте, Россия не потеряет квоту и сможет оперативно произвести замену.
По окончании отборочного турнира в сентябре производить замены будет невозможно. Если Дикиджи действительно стабилен и способен не упасть ниже определенного уровня за счет четверных (хотя не убеждает оценкой за «артистизм», компонентами), то Горбачева на фоне таких соперниц и Петросян выглядит и вовсе рискованной ставкой.
Не получившие нейтральный статус
Анастасия Мишина/Александр Галлямов и Александра Степанова/Иван Букин
Двум этим парам отказали в нейтральном статусе, однако шансы выступить на Олимпиаде у них еще остаются. Для этого нужно:
— подать иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) — подготовка к этому, по информации «СЭ», уже идет;
— добиться ускоренной процедуры — что вполне вероятно и не раз происходило;
— заручиться положительным решением суда.
Тогда ISU будет вынужден восстановить в правах российских фигуристов.
Дальше алгоритм, как у допущенных олимпийцев, — сборы,
Не получившие ответа
Александра Бойкова/Дмитрий Козловский и Василиса Кагановская/Максим Некрасов
Шансы этих двух пар уж совсем теоретические. Для этого нужен, во-первых, выигрыш исков в CAS отстраненными спортсменами из предыдущего параграфа, получение нейтрального статуса самими запасными, а затем снятие основных по травме.
Впрочем, в случае с парой Мишина/Галлямов это не такой уж и фантастический сценарий. Источники «СЭ» не очень оптимистичны по срокам возвращения Александра и называют даты в районе середины июня. А это значит, что на полноценную подготовку у пары будет менее трех месяцев.
А пока страницы ISU и МОК в соцсетях заполонили комментарии с призывом допустить российских фигуристов к олимпийскому отбору.
Автор: Дмитрий Кузнецов