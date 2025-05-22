«Мне захотелось»: Загитова рассказала Медведевой об увеличении губ

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова в интервью двукратной чемпионке мира Евгении Медведевой на Youtube-канале «БеС Комментариев» рассказала о своем решении увеличить губы.
«Дайте мне просто спокойно жить свою жизнь. Каждый человек сам решает, как он хочет выглядеть. Мне захотелось сделать себе губы», — заявила Загитова.
Медведева уточнила, как Загитова относится к пластическим операциям:
«Спокойно. Если человеку что-то в себе не нравится, я не вижу ничего такого, чтобы исправить это, и потом он жил, смотря на себя в зеркало с мыслью “какой я классный”, — ответила олимпийская чемпионка.
Также Загитова призналась Медведевой в своих комплексах:
«У меня раньше были серьезные комплексы насчет моих щек, очень много людей мне говорили про щеки, что меня ужасно бесило. Я боюсь операций и каких-то наркозов, для меня это стрессовая ситуация, поэтому я не решилась на это. Кто-то мне сказал, не помню, кто, что с возрастом все уйдет и встанет на свое русло. Главное — не поправляться. Сейчас у меня и скулы есть. Просто похудела. Скучаю даже по тем щечкам, которые были. Сейчас я тоже себе нравлюсь», — добавила фигуристка.
Алине Загитовой 23 года, Евгении Медведевой 25 лет. Они тренировались у Этери Тутберидзе и были главными соперницами друг для друга на Олимпиаде-2018.