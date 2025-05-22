«Мне захотелось»: Загитова рассказала Медведевой об увеличении губ

«У меня раньше были серьезные комплексы насчет моих щек, очень много людей мне говорили про щеки, что меня ужасно бесило. Я боюсь операций и каких-то наркозов, для меня это стрессовая ситуация, поэтому я не решилась на это. Кто-то мне сказал, не помню, кто, что с возрастом все уйдет и встанет на свое русло. Главное — не поправляться. Сейчас у меня и скулы есть. Просто похудела. Скучаю даже по тем щечкам, которые были. Сейчас я тоже себе нравлюсь», — добавила фигуристка.