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«Мне захотелось»: Загитова рассказала Медведевой об увеличении губ

Загитова на вопрос об увеличении губ: дайте просто спокойно жить свою жизнь.

Источник: Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова в интервью двукратной чемпионке мира Евгении Медведевой на Youtube-канале «БеС Комментариев» рассказала о своем решении увеличить губы.

«Дайте мне просто спокойно жить свою жизнь. Каждый человек сам решает, как он хочет выглядеть. Мне захотелось сделать себе губы», — заявила Загитова.

Медведева уточнила, как Загитова относится к пластическим операциям:

«Спокойно. Если человеку что-то в себе не нравится, я не вижу ничего такого, чтобы исправить это, и потом он жил, смотря на себя в зеркало с мыслью “какой я классный”, — ответила олимпийская чемпионка.

Также Загитова призналась Медведевой в своих комплексах:

«У меня раньше были серьезные комплексы насчет моих щек, очень много людей мне говорили про щеки, что меня ужасно бесило. Я боюсь операций и каких-то наркозов, для меня это стрессовая ситуация, поэтому я не решилась на это. Кто-то мне сказал, не помню, кто, что с возрастом все уйдет и встанет на свое русло. Главное — не поправляться. Сейчас у меня и скулы есть. Просто похудела. Скучаю даже по тем щечкам, которые были. Сейчас я тоже себе нравлюсь», — добавила фигуристка.

Алине Загитовой 23 года, Евгении Медведевой 25 лет. Они тренировались у Этери Тутберидзе и были главными соперницами друг для друга на Олимпиаде-2018.