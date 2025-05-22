«Надо остановиться»: Медведева спросила Загитову о ее сексуальном образе

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова в интервью двукратной чемпионке мира Евгении Медведевой на Youtube-канале «БеС Комментариев» рассказала, комфортно ли она чувствует себя в сексуальных эпатажных образах.
«Каждый мой образ в цензуре. В них нет какой-то пошлости и откровенности, я за этим очень тщательно слежу. Сегодня я в таком образе (рубашка и брюки — прим.ред.), завтра могу кардинально отличаться. Сейчас период роковой Алины, поэтому я могу и волосы покрасить, и клипсу надеть на нос или губу», — заявила Загитова.
Медведева поинтересовалась, собирается ли Загитова в ближайшем будущем экспериментировать с прической.
«Кажется, на этом надо остановиться», — ответила олимпийская чемпионка.
Также Загитова посетовала, что некоторые зрители до сих воспринимают ее как ребенка: «Люди пишут: раньше была лучше, раньше была милее. Ребят, мне было пятнадцать лет!».
Алине Загитовой 23 года, Евгении Медведевой 25 лет. Они тренировались у Этери Тутберидзе и были главными соперницами друг для друга на Олимпиаде-2018.