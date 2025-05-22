«Надо остановиться»: Медведева спросила Загитову о ее сексуальном образе

«Каждый мой образ в цензуре. В них нет какой-то пошлости и откровенности, я за этим очень тщательно слежу. Сегодня я в таком образе (рубашка и брюки — прим.ред.), завтра могу кардинально отличаться. Сейчас период роковой Алины, поэтому я могу и волосы покрасить, и клипсу надеть на нос или губу», — заявила Загитова.