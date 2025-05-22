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«Жрать-то хочется»: Загитова рассказала Медведевой, как стала худой

Загитова заявила, что два года шла к тому, чтобы у нее была «такая фигура».

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова в интервью двукратной чемпионке мира Евгении Медведевой на Youtube-канале «БеС Комментариев» рассказала о своем похудении.

«Говорят, что я слишком быстро похудела. Но если отследить, целых два года я шла к тому, что у меня такая фигура. Есть люди, которым нравится, и кому не нравится. Это абсолютная вкусовщина, так что надо поменьше внимания этому уделять. Второй момент — я спортсменка, я фигуристка, я продолжаю заниматься этой деятельностью. Эстетически это смотрится красиво на льду — все говорят, у тебя потрясающая легкость. И главное, что мне самой легче с таким весом. Думаю, ты прекрасно меня понимаешь», — заявила Загитова.

По словам фигуристки, она часто забывает о еде из-за работы: «Порой, команда не дать соврать, я очень много работаю и просто забываю (поесть — прим.ред.). Настолько эмоционально вовлекаюсь. Хотя раньше смотрела интервью разных людей, рассказывающих, что они забывают поесть, и думала: да как вы забываете покушать? Это же святое!».

«Жрать-то хочется», — произнесла Медведева, после чего спросила, довольна ли Загитова своим внешним видом сейчас.

«Абсолютно», — ответила Загитова.

Алине Загитовой 23 года, Евгении Медведевой 25 лет. Они тренировались у Этери Тутберидзе и были главными соперницами друг для друга на Олимпиаде-2018.