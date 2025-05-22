«Жрать-то хочется»: Загитова рассказала Медведевой, как стала худой

«Говорят, что я слишком быстро похудела. Но если отследить, целых два года я шла к тому, что у меня такая фигура. Есть люди, которым нравится, и кому не нравится. Это абсолютная вкусовщина, так что надо поменьше внимания этому уделять. Второй момент — я спортсменка, я фигуристка, я продолжаю заниматься этой деятельностью. Эстетически это смотрится красиво на льду — все говорят, у тебя потрясающая легкость. И главное, что мне самой легче с таким весом. Думаю, ты прекрасно меня понимаешь», — заявила Загитова.