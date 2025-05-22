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«Это было смело»: Загитова и Медведева выступят на шоу друг у друга

Загитова и Медведева выступят на шоу друг у друга.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева исполнит роль Хины Меннерс в шоу «Ассоль» олимпийской чемпионки Алины Загитовой. Об этом Загитова рассказала в новом выпуске на Youtube-канале Медведевой «БеС Комментариев».

«В нашем проекте “Ассоль” будет участвовать замечательная Евгения Медведева! Спасибо большое, что согласилась. Для меня как для продюсера очень круто иметь такого человека в команде, мы безумно рады, что ты примешь участие в шоу», — сказала Медведевой Загитова.

«Тебе спасибо за приглашение. Это было неожиданно, необычно, смело», — ответила двукратная чемпионка мира.

В романе «Алые паруса» персонажа Медведевой зовут Хин Меннерс, и он мужского пола. Загитова подчеркнула, что сценарий «Ассоль» написан по мотивам произведения Александра Грина и не в точности повторяет первоисточник.

Кроме того, Евгения Медведева анонсировала участие Алины Загитовой в ее гала-шоу. Шоу «Ассоль» пройдет в Санкт-Петербурге с 27 по 29 июня. Гала-шоу Медведевой пройдет в Москве 13 сентября.