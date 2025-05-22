«Это было смело»: Загитова и Медведева выступят на шоу друг у друга

«В нашем проекте “Ассоль” будет участвовать замечательная Евгения Медведева! Спасибо большое, что согласилась. Для меня как для продюсера очень круто иметь такого человека в команде, мы безумно рады, что ты примешь участие в шоу», — сказала Медведевой Загитова.