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Загитова призналась Медведевой, за кого она выйдет замуж

Загитова заявила, что ее будущий муж должен быть похожим на ее папу.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова заявила, что ее избранником может стать человек, похожий на ее отца Ильназа Загитова.

«Многие люди интересуются этой темой. Наверное, потому что я ее не афиширую. Но, для того, чтобы понять, кто мне нужен, у меня должен быть какой-то опыт. На данный момент, я полностью занята своей карьерой, реализацией в абсолютно разных сферах. Тем не менее, мне кажется, что меня мужчины боятся. Скажу банально — (избранник) должен походить на моего папу», — сказала Загитова в интервью двукратной чемпионке мира Евгении Медведевой на Youtube-канале «БеС Комментариев».

Отца Загитовой, по ее словам, отличается «доброта, искренность, честность, работоспособность». «Мой папа просто машина. Мне кажется, часть его работоспособности передалась мне», — добавила олимпийская чемпионка Пхенчхана.