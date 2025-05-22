Загитова призналась Медведевой, за кого она выйдет замуж

«Многие люди интересуются этой темой. Наверное, потому что я ее не афиширую. Но, для того, чтобы понять, кто мне нужен, у меня должен быть какой-то опыт. На данный момент, я полностью занята своей карьерой, реализацией в абсолютно разных сферах. Тем не менее, мне кажется, что меня мужчины боятся. Скажу банально — (избранник) должен походить на моего папу», — сказала Загитова в интервью двукратной чемпионке мира Евгении Медведевой на Youtube-канале «БеС Комментариев».