Жилина рвется в сборную Азербайджана. Фигуристка выплатила около миллиона рублей ФФККР — компенсировала подготовку

А по мнению другого депутата Госдумы Дмитрия Свищева, выплаченного миллиона недостаточно. «Было бы неплохо, если бы Вероника погасила долг и перед государством, которое ее воспитало. Миллион рублей — это лишь небольшие расходы. А надо подсчитать, сколько в ее становление как спортсменки вложило государство. Как посчитать? Методик много самых разных. Думаю, там получится не миллион и даже не десять. На каждого спортсмена, который дорастает до определенного профессионального уровня, уходят десятки миллионов рублей. Я уже не говорю о технологиях и знаниях, переданных наставником. Это и вовсе бесценно», — сказал Свищев в интервью тому же изданию.