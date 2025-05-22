Жилина рвется в сборную Азербайджана. Фигуристка выплатила около миллиона рублей ФФККР — компенсировала подготовку

17-летняя фигуристка Вероника Жилина выплатила Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) около одного миллиона рублей в качестве компенсации за подготовку, сообщило РИА «Новости». Спортсменка хочет сменить спортивное гражданство, но ее не отпускают.
Хочет в Азербайджан
По данным источника, Жилина выплатила федерации средства за два сезона (2023/24 и 2024/25) и три календарных года. В указанный период девушка получала финансирование как кандидат в сборную России. Кроме того, фигуристка компенсировала деньги, выделенные на пошив платьев. В общей сложности получилось около миллиона рублей.
Напомним, Вероника недавно заявила о желании выступать за сборную Азербайджана — спортсменка даже получила гражданство этой страны. Однако ФФККР не дала разрешения на трансфер. Как отметил глава организации Антон Сихарулидзе, она остается членом национальной команды, хотя и не выступала два сезона.
«Вероника Жилина не может перейти ни в какую страну, она на данный момент является членом сборной России. Мы не понимаем до конца, почему она не выходит на старты. Мы ее ждем, она находится в великолепной форме. Веронике Жилиной я бы посоветовал начать выступать, у нее большие шансы, она очень талантливая фигуристка», — сказал Сихарулидзе «СЭ».
Позднее Международный союз конькобежцев (ISU) также отказал Жилиной в переходе, поскольку для этого требуется открепительное письмо от ФФККР, которого в данный момент у нее нет. Причем, по информации инсайдеров, окончательное решение по россиянке может быть принято в ходе переговоров на юниорском «Гран-при» в Баку в сентябре. На мероприятие приглашено руководство ISU.
Интересно, что в марте, когда слухи о смене Вероникой гражданства, только появились, генеральный директор федерации Александр Коган намекал на финансовую сторону вопроса.
«Это талантливая спортсменка, получившая травму. Она стремилась восстановиться в течение прошедшего сезона. Поддерживая спортсменку, ФФККР включила ее в перспективный резерв — группу спортсменов, которые получают в том числе ежемесячные доплаты от федерации. Мы сохранили это финансирование, несмотря на то что она не могла выступать из-за травмы, поскольку считаем ее нашей спортсменкой», — говорил Коган ТАСС.
А хватит ли миллиона?
Выплата компенсации — интересный ход от Жилиной. Депутат Государственной думы Светлана Журова считает, что теперь к ней не может быть претензий. «ФФККР хотела удержать Веронику такой компенсацией, чтобы она не уезжала. Но она все равно решила покинуть страну, поскольку видит: нашим спортсменам не дают выступать, пропускают через какой-то непонятный фильтр… Обидно, конечно, она хорошая фигуристка. Но Жилина выплатила компенсацию, теперь ей уже сложно что-то предъявить», — заявила Журова в интервью порталу «Все про спорт».
А по мнению другого депутата Госдумы Дмитрия Свищева, выплаченного миллиона недостаточно. «Было бы неплохо, если бы Вероника погасила долг и перед государством, которое ее воспитало. Миллион рублей — это лишь небольшие расходы. А надо подсчитать, сколько в ее становление как спортсменки вложило государство. Как посчитать? Методик много самых разных. Думаю, там получится не миллион и даже не десять. На каждого спортсмена, который дорастает до определенного профессионального уровня, уходят десятки миллионов рублей. Я уже не говорю о технологиях и знаниях, переданных наставником. Это и вовсе бесценно», — сказал Свищев в интервью тому же изданию.
Жилина — серебряный призер чемпионата России среди юниоров сезона-2022/23 и победительница юниорского финала «Гран-при» — 2023. Однако тяжелая травма позвоночника вынудила Веронику пропустить два года, поставив под вопрос ее карьеру. И по мнению заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой, ей нужно сосредоточиться на возвращении, а не на смене гражданства, поскольку у нее очень большая пауза без соревнований.
«У нас много талантливых девочек. Веронике нужно восстановиться и выступать», — заявила Тарасова «Матч ТВ».
Егор Сергеев