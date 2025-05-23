Загитова хочет выжить на рынке ледовых шоу. Поможет ли хайп на соперничестве с Медведевой?

Конечно, приятно будет увидеть Алину и Женю в одном проекте, однако не стоит забывать, что прежде всего это бизнес, который выгоден обеим. Команда Загитовой проводит масштабную пиар-кампанию, чтобы продвигать «Ассоль» на самом высоком уровне. Бесконечные промо, интервью идейной вдохновительницы, шок-контент в виде спорной афиши и вот — приглашение Медведевой. На то, что это контрактная работа, указывает и ответный визит Алины на шоу Жени, посвящённое дискотеке 2000-х. Оно состоится 13 сентября на «ЦСКА-Арене» в Москве. Но прежде мы увидим «Ассоль» в Санкт-Петербурге примерно во второй половине июня.