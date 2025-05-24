Модная дуэль Загитовой и Медведевой взорвала Сеть! Кто выиграл битву стиля?

Алине подобрали, пожалуй, даже слишком проверенный вариант — белый верх и темный низ, белая рубашка с черными брюками. В таком виде вполне можно было бы пойти сдавать государственный экзамен. Возможно, она так и воспринимала разговор с Женей, поэтому захотела выглядеть строго и беспроигрышно. Легкомысленности добавили только босоножки, а вот аксессуары и укладка с макияжем тоже намекали на серьезность намерений Загитовой. Кто знает, может, стилисты намеренно вложили в этот образ концепцию дорогой простоты.