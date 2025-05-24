Модная дуэль Загитовой и Медведевой взорвала Сеть! Кто выиграл битву стиля?

Загитова пришла сдавать госэкзамен
Самый дешевый аксессуар эпохальной встречи оценивается в 80 тысяч рублей. В полтора раза больше средней зарплаты в российских регионах. Но такой масштаб, по всей видимости, задали стилисты, которые и собирали Женю и Алину для съемок.
Алине подобрали, пожалуй, даже слишком проверенный вариант — белый верх и темный низ, белая рубашка с черными брюками. В таком виде вполне можно было бы пойти сдавать государственный экзамен. Возможно, она так и воспринимала разговор с Женей, поэтому захотела выглядеть строго и беспроигрышно. Легкомысленности добавили только босоножки, а вот аксессуары и укладка с макияжем тоже намекали на серьезность намерений Загитовой. Кто знает, может, стилисты намеренно вложили в этот образ концепцию дорогой простоты.
Подобные варианты выбирали в разное время Виктория Бекхэм, Дженнифер Лопес и Милла Йовович.
Ювелирные украшения — на пять миллионов
Интересно, что из всех вещей на Алине точно идентифицировать бренд и определить стоимость можно только у обуви, часов и кольца. Босоножки Saint Laurent с фирменным именным каблуком за 170 тысяч рублей, золотые часы Cartier за три миллиона рублей и кольцо из белого золота с бриллиантами Bulgari за два миллиона рублей.
Вот и остается гадать, блузка и брюки — это масс-маркет или тоже люкс? Потому что подобная блузка от Dolce Gabbana продается на сайте ЦУМа за 80 тысяч рублей, а брюки — за 100 тысяч рублей. Но примерно такие же в условной Zara могут в сумме стоить до 10 тысяч рублей.
Склоняемся, скорее, во второму варианту — детали одежды на Алине не выдают какой-то узнаваемый дорогой бренд. И это здорово, потому что если бы к премиум-аксессуарам Загитова добавила явно брендовые вещи за много тысяч рублей, то выглядела бы кричаще. Искусство смешивать дорогое и бюджетное она, кажется, освоила в совершенстве, пусть и при помощи стилистов.
Медведеву «одела» «Мисс Россия»
Образ Жени на правах хозяйки канала и интервьюера выглядит более замысловатым. Самая интересная деталь — жакет с драпировкой, которая как будто бантом обвязывает плечи. На всех планах видео Медведева сидит, поэтому нельзя достоверно разобрать, что стилисты подобрали вниз к жакету. Но вот на рилсе с танцами на съемках, который девушки выложили в социальные сети, хорошо видно — это юбка-шорты того же бренда Li Lab.
Фактически получился костюм с классической задумкой в современном исполнении со сложным кроем. Несмотря на серый цвет, он броский и заметный. Стоимость жакета и юбки вместе около 120 тысяч рублей, а сам бренд, кстати, российский, и создан в 2020 году участницей конкурса «Мисс Россия». Дизайнеры позиционируют одежду как манифест уверенности, сексуальности и индивидуальности — жакет и юбка на Жене так и считываются.
Из аксессуаров на Жене в кадре были серьги-каффы — крупные металлические кольца в ушах. Это, скорее, бижутерия, чем ювелирные украшения, — подобные встречаются в разных брендах и модных шоурумах. Примерная стоимость таких каффов с родиевым покрытием — десять тысяч рублей.
Отдельно хочется отметить исключительное попадание Медведевой в акцент — стилисты сделали ставку на стройные ноги и не прогадали. Едва ли они когда-нибудь выглядели настолько эффектными. Всякий раз, когда Женя перекидывала ногу на ногу, время как будто останавливалось.
Синхронизация на Сен-Лоране
Что касается обуви, то тут даже сами Женя и Алина пошутили, что у них произошла синхронизация — Женя тоже выбрала Saint Laurent, только у нее вместо босоножек черные туфли с острым золотым носком и открытой пяткой. Цена вопроса порядка 200 тысяч рублей.
Saint Laurent, похоже, имеет какое-то особенное влияние на наших фигуристов. В этом сезоне одиночник Николай Угожаев первым в мире катал произвольную программу под музыку, которая была специально написана для кутюрного показа этого модного дома.
А еще когда-то давно в похожих туфлях на каблуке с буквами выходила в свет Елизавета Худайбердиева.
Таким образом, общая стоимость одежды, обуви и аксессуаров из того, что удалось точно разглядеть в видео — почти 5,5 миллиона рублей. Не исключено, что одежда и обувь — собственность стилистов. А вот украшения, скорее всего, все-таки принадлежат самим фигуристкам.
Внезапный объединяющий Загитову и Медведеву момент — любовь к украшениям Cartier. Женя рассказала, как после Олимпиады оказалась в Канаде и купила себе кольцо этого бренда в виде гвоздя за 70 тысяч рублей. Это была ее первая взрослая покупка, а кольцо она до сих пор носит с ностальгическими чувствами, что однажды смогла его себе позволить.
За те семь лет, что прошли с Олимпиады в Пхенчхане, Евгения Медведева и Алина Загитова прошли длинный путь от просто спортсменок до медиаперсон первой величины. Когда-то прически и макияж на соревнования им делали мамы, а теперь — лучшие визажисты. Они могут позволить себе любую одежду, обувь, украшения, потому что обе сумели монетизировать свое имя сразу после завершения карьеры и продолжают много работать.
В видео был забавный момент, когда на обсуждении темы денег Женя обратила внимание на красивые часы Алины, а та сразу застенчиво прикрыла их рукавом рубашки. Не надо стесняться, Алина — вы с Женей по-настоящему сделали себя сами.