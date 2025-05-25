ISU выступил с категоричным заявлением по поводу допуска российских пар на отбор ОИ: «Нет никаких шансов»

Ранее ISU не допустил спортивные пары и танцевальные дуэты из России к участию в олимпийском отборе по фигурному катанию. При этом ISU допустил россиян в нейтральном статусе в одиночных видах программы — Аделию Петросян, Алину Горбачеву, Петра Гуменника и Владислава Дикиджи.