ISU выступил с категоричным заявлением по поводу допуска российских пар на отбор ОИ: «Нет никаких шансов»

Ранее ISU не допустил спортивные пары и танцевальные дуэты из России к участию в олимпийском отборе по фигурному катанию. При этом ISU допустил россиян в нейтральном статусе в одиночных видах программы — Аделию Петросян, Алину Горбачеву, Петра Гуменника и Владислава Дикиджи.
Российские чемпионы по танцам на льду Александра Степанова и Иван Букин написали публичное письмо на имя главы МОК с просьбой пересмотреть решение о возможном допуске на отбор на Игры-2026.
«Нет никаких шансов, что российские пары и танцевальные дуэты примут участие в предстоящей зимней Олимпиаде в Милане. Решение ISU является финальным и не предусматривает пересмотров и апелляций при абсолютно любых раскладах», — заявили в ISU «ВсеПроСпорт».