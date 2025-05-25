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ISU выступил с категоричным заявлением по поводу допуска российских пар на отбор ОИ: «Нет никаких шансов»

Международный союз конькобежцев (ISU) заявил, что у российских спортивных пар и танцевальных дуэтов нет никаких шансов на участие в отборе на Олимпийские игры 2026.

Источник: Александр Демьянчук/ТАСС

Ранее ISU не допустил спортивные пары и танцевальные дуэты из России к участию в олимпийском отборе по фигурному катанию. При этом ISU допустил россиян в нейтральном статусе в одиночных видах программы — Аделию Петросян, Алину Горбачеву, Петра Гуменника и Владислава Дикиджи.

Российские чемпионы по танцам на льду Александра Степанова и Иван Букин написали публичное письмо на имя главы МОК с просьбой пересмотреть решение о возможном допуске на отбор на Игры-2026.

«Нет никаких шансов, что российские пары и танцевальные дуэты примут участие в предстоящей зимней Олимпиаде в Милане. Решение ISU является финальным и не предусматривает пересмотров и апелляций при абсолютно любых раскладах», — заявили в ISU «ВсеПроСпорт».