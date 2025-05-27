Русские фигуристы уходят к Москвиной. В чем причина и при чем тут глава федерации Сихарулидзе?

Схема с тренировками в одном месте с припиской к другой школе, еще и одобренная свыше федерацией, история для нашего фигурного катания не совсем стандартная. Обычно такое происходило только в случае переходов фигуристов вне трансферного окна — так было с Александрой Бойковой и Дмитрием Козловским, когда они только перешли к Этери Тутберидзе — тренировались в Москве, а представляли, простите за каламбур, Москвину.