Русские фигуристы уходят к Москвиной. В чем причина и при чем тут глава федерации Сихарулидзе?

За несколько лет спортивный клуб Тамары Москвиной стал одним из главных центров отечественного фигурного катания. Свой лед, мастер-классы и прогрессирующие фигуристы. На 2025 год представители школы были выбраны первыми номерами для олимпийского отбора в мужском одиночном (Петр Гуменник) и парном катании (Анастасия Мишина/Александр Галлямов). Активность и дипломатические таланты Тамары Николаевны, которой в июне исполняется 84, потрясают.
Для полного комплекта группе Москвиной не хватало только женской одиночки и танцев. И было найдено оригинальное решение.
Изящный трансфер
«СЭ» 19 мая сообщил о том, что фигуристка Алина Горбачева и танцоры Василиса Кагановская/Максим Некрасов будут выступать за клуб Москвиной. И те, и другие в олимпийской заявке в качестве запасных. И если о переходе танцоров слухи ходили давно, то переход Горбачевой стал неожиданностью. Спортсменка продолжит тренироваться под руководством Софьи Федченко и Влады Данилкиной в Химках, не меняя тренерский штаб, но сменив региональную принадлежность.
Горбачева начала свою карьеру в Твери, куда вместе с тренером Софьей Федченко переехала в 2016 году. Несмотря на сложности с организацией тренировочного процесса — арендой льда, отсутствием должного финансирования и необходимостью заниматься в частном порядке, — спортсменка добилась значительных успехов на юниорском уровне. Позже Горбачева вместе с Федченко уедут в Химки, где начинают тренироваться в учрежденной тренером академии «Триумф». В 2023 году Горбачева стала чемпионкой России среди юниоров и вошла в основной состав национальной сборной.
Однако финансовые и организационные условия в Твери оставляли желать лучшего. Зарплата Алины как спортсмена-инструктора составляла около 50 тысяч рублей в месяц плюс небольшая стипендия губернатора. При этом многие расходы на подготовку, костюмы и поездки на соревнования спортсменка и ее тренерский штаб несли самостоятельно. Поэтому поиск лучших условий объясним.
Причины и роль главы федерации
Переходы в школу Тамары Москвиной, вероятно, связаны с более хорошими условиями как по зарплате, так и по спонсорской поддержке. Трудно тут не вспомнить о том, что нынешний президент федерации Антон Сихарулидзе — ученик Москвиной и в свое время даже открывал ее школу. Основание клуба тренер называла его инициативой.
— «Газпром» предоставил ледовую арену. Коммунальные платежи закрывает город. А наш «Газэнергосервис» — остальные затраты. Экипировка, костюмы, медицина, дополнительные уроки — это все мы. Приличная сумма набегает!" — рассказывал Сихарулидзе.
«Газэнергосервис» — один из крупных строительных подрядчиков «Газпрома», совладельцем которого Сихарулидзе стал в 2017-м.
Логично предположить, что поддержка фигуристам, которые будут представлять новый клуб, также происходит не без благосклонного отношения Сихарулидзе. Он действительно неравнодушно следит за молодым поколением спортсменов и выбирает тех, на кого делать ставку. О его теплом отношении к паре Кагановская/Некрасов известно.
Версию о роли Антона Тариэльевича фактически поддержал вице-президент федерации фигурного катания Тверской области Святослав Бабенко. Он отметил, что узнал о переходе Горбачевой только на заседании исполкома ФФККР, но признал, что финансовые условия в Санкт-Петербурге значительно лучше. «Я догадываюсь, что предложение перейти в Санкт-Петербург поступило лично от президента Федерации фигурного катания на коньках России и олимпийского чемпиона Антона Сихарулидзе. И это было предложение, от которого было бы глупо отказаться», — сказал Бабенко Tverisport.
Переход был согласован с руководством тверской федерации фигурного катания и состоялся без конфликтов, с сохранением добрых отношений между спортсменкой, тренерами и спортивными функционерами из Твери. Президент тверской федерации Анастасия Мозгалева подтвердила, что «тверская школа не могла предложить таких условий, как Санкт-Петербург».
Что дальше?
Схема с тренировками в одном месте с припиской к другой школе, еще и одобренная свыше федерацией, история для нашего фигурного катания не совсем стандартная. Обычно такое происходило только в случае переходов фигуристов вне трансферного окна — так было с Александрой Бойковой и Дмитрием Козловским, когда они только перешли к Этери Тутберидзе — тренировались в Москве, а представляли, простите за каламбур, Москвину.
Вес Горбачевой и Кагановской/Некрасова, в том числе в глазах судей, безусловно повышается. Танцоры были формально четвертой парой страны, однако получили путевку в олимпийский запас. Горбачева хоть и не стала вице-чемпионкой России, но занимает второе место в виртуальном рейтинге по делу — а новости вокруг Софьи Муравьевой скорее расчищают путь к медалям.
Конечно, спонсоры и новые условия хороши к выходу на международку — а вот до нее пока далеко. И если Горбачева может хотя бы съездить в Пекин на олимпийский отбор подстраховать Аделию Петросян и подышать воздухом большого турнира, то Кагановской/Некрасову надо болеть за успешный процесс в CAS Александры Степановой/Ивана Букина.
Ну, а Тамара Москвина снова демонстрирует чудеса и мотивирует всех жить активно и полноценно, практически в японском стиле — когда в 84 все только начинается.
Дмитрий Кузнецов