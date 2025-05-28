Горбачева рассказала, как ей помог тренер Розанов. Фигуристка думала о завершении карьеры

В июне Софье Анатольевне нужно было по работе в Турцию, и она предложила поехать с ней, покататься с иностранными спортсменами, переключиться. В то время как раз был сбор у Сергея Розанова, и она попросила его со мной немного поработать. Честно говоря, я не хотела сначала, даже боялась немного, но в итоге согласилась. Сейчас я очень рада, что все так сложилось. Сергей Александрович помог мне по-другому посмотреть на фигурное катание и переосмыслить свое отношение к тренировкам.