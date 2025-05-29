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CAS не получал апелляции от российских фигуристов, которым не одобрили нейтральный статус

Международный союз конькобежцев (ISU) допустил к отборочному турниру на Олимпиаду-2026 только фигуристов-одиночников из России — Аделию Петросян и Петра Гуменника.

Источник: Спортс"

Парам и танцевальным дуэтам нейтральный статус не одобрили. Основными в парном катании в заявке России были Анастасия Мишина и Александр Галлямов, в танцах на льду — Александра Степанова и Иван Букин.

«На данный момент Cпортивный арбитражный суд не получал апелляции от российских фигуристов относительно их статуса независимых нейтральных спортсменов», — сообщили в пресс-службе CAS.

Отборочный турнир на Игры пройдет с 17 по 21 сентября в Китае, Олимпиада-2026 — в феврале в Милане.

Степанова и Букин опять мимо Олимпиады. Им уже мешали МОК и ковид, а теперь — ISU.