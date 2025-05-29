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Губерниев на вопрос, считает ли Загитову лучшей фигуристкой России: «Алина — гениальная фигуристка, но какое отношение к спорту она имеет сейчас? Есть другие девчонки»

— Считаете ли вы Загитову лучшей фигуристкой России?

Источник: Спортс"

— Она давно не выступает. Это так же, как Аршавин — лучший футболист на данный момент. Загитова — гениальная фигуристка, но какое отношение к спорту она имеет сейчас? Там есть другие девчонки.

— Роднина недавно говорила, что не считает Валиеву спортсменкой, так как та выступает в шоу.

— Тот, кто выступает в шоу, не совсем спортсмен. Не знаю, что Ирина Константиновна имела в виду, но есть спортсмены, которые выступают на всероссийских соревнованиях, международных. В противном случае я, конечно, скажу, что Ирина Роднина — наша лучшая фигуристка, без всякого сомнения. При чем тут Загитова? — сказал спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.