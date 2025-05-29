Роднина высказалась о возможном бойкоте российскими фигуристами отбора на ОИ

Парламентарий осудила обсуждение бойкота, отметив, что этим только разжигается огонь. «Я из того поколения, когда решение принимало государство. Сказали выступать — выступаем. Вы помните Олимпийские игры 1984 года, когда всю команду сняли и не было ни одного человека против?» — заявила политик.