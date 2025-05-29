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Украинка Архипова об участии Загитовой и Щербаковой в японском шоу: «Испытываю большое разочарование. Я не понимаю, почему приняли такое решение»

Олимпийские чемпионки Алина Загитова и Анна Щербакова выступят на шоу Fantasy on Ice, которое пройдет в японском городе Тиба 31 мая и 1 июня.

Источник: Sports.Ru

"С 2022-го я три года подряд участвовала в Fantasy on Ice. Это было особенное место для меня. Япония всегда была страной, где я чувствовала, что Украину понимают и поддерживают.

Невероятные японские болельщики стояли в зале с украинскими флагами, а после шоу писали мне много добрых слов, которые навсегда останутся в моем сердце.

Именно поэтому в этом году я испытываю большое разочарование. Организаторы пригласили на шоу двух российских спортсменов. Я не понимаю, почему они приняли такое решение", — сказала фигуристка Анастасия Архипова.

Загитова и Щербакова в Японии — это первое топ-шоу с нашими фигуристами за три года.