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Медведева ответила, какую профессию, кроме фигурного катания, хотела бы выбрать

Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева рассказала, какую бы профессию она выбрала, если бы не стала фигуристкой.

Источник: Чемпионат.com

Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева рассказала, какую бы профессию она выбрала, если бы не стала фигуристкой.

"Наверное, художником. Какая-нибудь профессия, которая была бы связана с творчеством. У меня в семье многие поколения художники. Особенно по женской линии, но не только.

Я раньше много рисовала. В теории возможно, что мы скоро увидим выставку Евгении Медведевой? Нет. Мы же только в теории говорим«, — передаёт слова Медведевой корреспондент “Чемпионата” Соня Касаткина.

Помимо двух титулов ЧМ и ЧЕ, Медведева имеет две серебряные медали Олимпийских игр и два титула чемпионки России. Фигуристка официально объявила о завершении карьеры в 2023 году.