Медведева о любимой кухне: «Русская. Борщ в полном наборе: хлеб, лук, сало. Еще итальянская и японская»

— В Китай я летала на сбор детей. Когда я приехала, спрашивала: чем я могу помочь? Они говорят: покажи скольжение. В Японии говорят: научи нас прыгать. Везде разные направления, которые люди хотят усилить.
В Китае большая направленность на сложность: в балете, в сноуборде, в цирке. Я думала, что приеду и нужны будут прыжки, но там детей хотят научить плавности движений, эмоциям. Конечно, на прыжки делали упор, но минут 35−40 занимались тем, как правильно вдохнуть, чтобы получилось хорошее движение. Учила раскрепощенности на льду.
— Какой бы совет дала себе в 10 лет?
— У меня и так все нормально. Делай все, как и делала. Никаких советов не надо.
— Что вдохновляет?
— Вкусная еда.
— Любимая кухня?
— Русская. Борщ в полном наборе: хлеб, лук, сало. Все из русской кухни — моя слабость. Еще итальянская и японская, — сказала двукратная чемпионка мира.