Медведева о любимой кухне: «Русская. Борщ в полном наборе: хлеб, лук, сало. Еще итальянская и японская»

В Китае большая направленность на сложность: в балете, в сноуборде, в цирке. Я думала, что приеду и нужны будут прыжки, но там детей хотят научить плавности движений, эмоциям. Конечно, на прыжки делали упор, но минут 35−40 занимались тем, как правильно вдохнуть, чтобы получилось хорошее движение. Учила раскрепощенности на льду.