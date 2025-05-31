Медведева о новом шоу в эстетике 2000-х: «Я рандомно включила плейлист и поняла, что это было золотое время русской музыки»

"Этот проект оказался намного сложнее, чем я думала. Но он был более красочным, живым, когда зал наполнился зрителями. Они отреагировали выше всяких похвал. Уже на арене чувствовалось, что им очень понравилось. Поэтому мы решили не останавливаться. Думаю, это должно стать ежегодной традицией, что в это время я приглашаю вас на свое шоу.