Медведева о стрессе в спорте: «Не было времени прожить этот его. Можешь полчаса погрустить, поспать — и дальше работать»

— Сейчас я никак не справляюсь. В спорте не было времени прожить этот стресс. Можешь полчаса погрустить, поспать — и дальше работать. Хорошие эмоции — это ведь тоже стресс для организма. Тебя постоянно качает туда‑сюда. Фигурное катание, оно такое.