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С сайта шоу Загитовой «Ассоль» пропала одна из дат показа — 29 июня

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию планировала представить шоу в Санкт-Петербурге 27, 28 и 29 июня.

Источник: Спортс"

Сейчас на сайте шоу указаны две даты показа — 27 и 28 июня. На портале Kassir.ru можно купить билеты только на эти два дня.

Между Загитовой и Рудковской — ураган: продюсер намекала на плагиат, а теперь собирается на «Ассоль».