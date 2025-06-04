С сайта шоу Загитовой «Ассоль» пропала одна из дат показа — 29 июня

Сейчас на сайте шоу указаны две даты показа — 27 и 28 июня. На портале Kassir.ru можно купить билеты только на эти два дня.
Между Загитовой и Рудковской — ураган: продюсер намекала на плагиат, а теперь собирается на «Ассоль».
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию планировала представить шоу в Санкт-Петербурге 27, 28 и 29 июня.
Сейчас на сайте шоу указаны две даты показа — 27 и 28 июня. На портале Kassir.ru можно купить билеты только на эти два дня.
Между Загитовой и Рудковской — ураган: продюсер намекала на плагиат, а теперь собирается на «Ассоль».