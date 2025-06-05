32 успешных ультра-си за цикл! Чем Аделия Петросян будет удивлять на Олимпиаде?

Лишь единожды за три года Аделия отказалась от тройного акселя в короткой программе — это случилось на чемпионате России — 2024 в Челябинске. Тогда Петросян даже просила прощения в микст-зоне: «Я его потеряла за две недели до чемпионата России, и это моя вина и ошибка, что его не вернула. Очень сильно извиняюсь перед зрителями, которые видели в заявке тройной аксель, а в итоге я сделала двойной. Надеюсь, больше такой оплошности не допущу». К следующему же старту этот прыжок Аделия вернула — и судьи оценили его с GOE на 2,40.