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Два показа шоу Загитовой «Ассоль» были отменены

Два показа шоу Алины Загитовой «Ассоль», которые были запланированы на 29 июня, отменены по техническим причинам. Об этом сообщили Sport24 организаторы шоу.

Источник: Sport24

Таким образом, шоу будет показано не пять раз, а три. Один раз 27 числа и дважды — 28 июня.

Рок-мюзикл на льду «Ассоль» пройдет в Санкт-Петербурге 27 и 28 июня.

Алина Загитова является олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира и Европы.