Два показа шоу Загитовой «Ассоль» были отменены

Таким образом, шоу будет показано не пять раз, а три. Один раз 27 числа и дважды — 28 июня.
Рок-мюзикл на льду «Ассоль» пройдет в Санкт-Петербурге 27 и 28 июня.
Алина Загитова является олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира и Европы.
Два показа шоу Алины Загитовой «Ассоль», которые были запланированы на 29 июня, отменены по техническим причинам. Об этом сообщили Sport24 организаторы шоу.
Таким образом, шоу будет показано не пять раз, а три. Один раз 27 числа и дважды — 28 июня.
Рок-мюзикл на льду «Ассоль» пройдет в Санкт-Петербурге 27 и 28 июня.
Алина Загитова является олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира и Европы.