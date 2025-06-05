«Тенденция такая — нас мочить». Тарасова объяснила недопуск фигуристов на Олимпиаду-2026

Ранее стало известно, что российские фигуристы не подавали апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) по поводу своего недопуска к отборочному турниру на Олимпийские игры — 2026. Квалификационный турнир состоится в Пекине с 17 по 21 сентября. Олимпийские игры в Милане пройдут с 6 по 22 февраля.