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Как отдыхают надежды российской фигурки: крики на Кубе, позирование на Мальдивах, тренды в Японии

Кадры из отпуска.

Источник: Соцсети

Если во время соревновательного сезона фигуристы живут по более-менее одинаковому графику, то в межсезонье он у каждого индивидуальный. Например, здесь выделяются наши олимпийские надежды: пока Петр Гуменник занимался постановкой новых программ…

Аделия Петросян за это время успела слетать на Мальдивы.

Вице-чемпионка страны Дарья Садкова отпуск провела в Египте.

А еще ей подарили собаку.

Виктория Стрельцова тоже занимается у Тутберидзе, об ультра-си не забывает даже на отдыхе.

Призер этапов Гран-при Софья Леонтьева продолжает отдыхать на Кубе.

И шутит о личной жизни, совмещая это с дайвингом.

Ну, а Марк Кондратюк продолжает путешествовать по Японии.