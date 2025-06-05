Как отдыхают надежды российской фигурки: крики на Кубе, позирование на Мальдивах, тренды в Японии

Если во время соревновательного сезона фигуристы живут по более-менее одинаковому графику, то в межсезонье он у каждого индивидуальный. Например, здесь выделяются наши олимпийские надежды: пока Петр Гуменник занимался постановкой новых программ…
Аделия Петросян за это время успела слетать на Мальдивы.
Вице-чемпионка страны Дарья Садкова отпуск провела в Египте.
А еще ей подарили собаку.
Виктория Стрельцова тоже занимается у Тутберидзе, об ультра-си не забывает даже на отдыхе.
Призер этапов Гран-при Софья Леонтьева продолжает отдыхать на Кубе.
И шутит о личной жизни, совмещая это с дайвингом.
Ну, а Марк Кондратюк продолжает путешествовать по Японии.