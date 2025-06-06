Медведева приняла Загитову за аферистку. Две великие фигуристки помирились

Что касается самого шоу, то на пресс-конференции присутствовали режиссер Светлана Краюшкина и автор слов к мюзиклу Ника Симонова. Симонова метко обозначила задачу: «Для меня главное, чтобы Грин в гробу не перевернулся. Мы старались менять, и в рамках режиссуры мы имеем на это право. Что касается Ассоль, я сражалась с командой, чтобы она осталась хрупкой девушкой, потому что озлобленной никакие паруса не нужны. Хотелось сохранить свет истории».