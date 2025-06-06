Медведева приняла Загитову за аферистку. Две великие фигуристки помирились

В конце июня в Санкт-Петербурге состоится уникальное шоу «Ассоль». Почему уникальное? Во-первых, рок-мюзикл — для Питера весьма символично и логично. Во-вторых, в нем на лед выйдут вместе Алина Загитова и Евгения Медведева. Что? Да!
6 июня на совместной пресс-конференции две соперницы по Олимпиаде-2018 объявили о примирении. Причем признали, что у них был конфликт, а Евгения рассказала, что сначала подумала о розыгрыше мошенников.
Ну и на полях: в ноябре, когда проходило шоу Медведевой в честь 25-летия, корреспондент «СЭ» спросил у Жени, не думала ли она пригласить Алину. Тогда вопрос был встречен молчанием, а ее агент с улыбкой произнес: «Провокатор». Как видите, из провокаций иногда получаются интересные сюжеты.
Человек пишет с позитивом, я тоже ответила с позитивом
Что говорили Алина и Женя на пресс-конференции и примкнувший к ним Алексей Ягудин?
Алина: — После моего первого шоу был позитивный отклик от людей. Сейчас много продуктов на рынке, но мы делаем что-то новое — хочется привлечь молодых людей к спорту, к культуре.
Сложно начинающему продюсеру найти поддержку. Рада, что у нас есть партнеры, которые нам помогают. Рок — это жанр, который очень многогранен, через него можно показать многое, раскрыть по-новому героев. Это про свободу, мы можем похулиганить в проекте.
Режиссура — долгий процесс, мы многое меняем. Наша Ассоль — хрупкая, ранимая, верит в свою мечту, борется с несправедливостью мира. Такую героиню мы видим.
Идея позвать Женю пришла ко мне. Поняла, что так долго не может продолжаться. Негласный конфликт у нас присутствовал. Я решила сделать этот шаг, написала Жене: «Привет, спишь?» Причем это было днем. Разрядила обстановку. Женя отреагировала позитивно, мы встретились и все обсудили.
Евгения: — Несколько раз перепроверила номер телефона. Бывает, пишут мошенники. Человек пишет с позитивом, я тоже ответила с позитивом. Встретились, поболтали. Это была неофициальная встреча. Рассказали о своих проектах, договорились о сотрудничестве.
Алина: — Что теперь делать нашим с Женей болельщикам? Не таить зла. Как мы подружились с Женей, так и наши болельщики пусть подружатся. Подруги ли мы уже и зовем ли друг друга на кофе? У нас очень плотный график… Женя, давай сегодня? Я тебя приглашаю!
Главное, чтобы Грин в гробу не перевернулся
На фоне таких откровений не выдержал и Алексей Ягудин: «Стоит ли теперь ждать нашего воссоединения с Евгением Плющенко? Пожалуйста, мои двери всегда открыты. Надо проверить сообщения, может, мне там тоже написали: “Привет, спишь?” Но пока такие сообщения я получаю только от супруги».
Что касается самого шоу, то на пресс-конференции присутствовали режиссер Светлана Краюшкина и автор слов к мюзиклу Ника Симонова. Симонова метко обозначила задачу: «Для меня главное, чтобы Грин в гробу не перевернулся. Мы старались менять, и в рамках режиссуры мы имеем на это право. Что касается Ассоль, я сражалась с командой, чтобы она осталась хрупкой девушкой, потому что озлобленной никакие паруса не нужны. Хотелось сохранить свет истории».
А Краюшкина похвалила Загитову за дипломатичность: «Алина — дипломат. Мы, творческие, бывает, ссоримся, выходим из себя, эмоционируем. Алина всегда мирит, сплачивает. Еще она всегда знает, чего хочет, это касается всего: музыки, костюмов, хореографии. И не всегда это видение совпадает с моим».
Рок-мюзикл «Ассоль» состоится