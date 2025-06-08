«Было бы интересно собрать старую гвардию». Русские фигуристки могут возобновить карьеры

— Здесь все зависит от ваших возможностей. У нас многие любители тренируются сами, без тренера, и также проходят в финал «Гран-при». Нужно найти лед для массового катания, ставить программу и выступать. Просто лед будет стоить рублей 500 за час. Если частный тренер, он дороже, конечно. Но у нас очень много клубов, специализирующихся именно на любителях. Вот мой клуб — он не тренирует профессионалов, только любителей, и у меня есть три отделения. В регионах тоже сейчас огромное количество клубов, которые тренируют любителей, и большинство из них как раз таки выступало на финале «Гран-при». Купить свитер можно в обычном магазине, в джинсах выйти на старт, если это ложится на сюжет программы. Конечно, можно раскошелиться на 150 тысяч и сшить дорогостоящий костюм у профессионалов. Все зависит от возможностей — и с любыми возможностями можно прийти.