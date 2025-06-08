«Было бы интересно собрать старую гвардию». Русские фигуристки могут возобновить карьеры

На прошедших выходных в Москве прошел финал «Гран-при» по фигурному катанию. И даже международный — среди стран СНГ. Только среди любителей. Любительское фигурное катание в последние годы на подъеме — новые турниры, внимание федерации. Одним из главных игроков на рынке стала Ассоциация развития массового фигурного катания, под эгидой которой прошел финал «Гран-при» с участием 400 спортсменов. Что важно — такие соревнования не только дают возможность соревноваться любителям, но и вернуться в спорт бывшим профессионалам. Вписались уже Георгий Ревия, Александр Энберт, Георгий Куница, Андрей Депутат — то есть у людей есть опыт как Олимпиад, так и других крупных международных соревнований.
«СЭ» поговорил с олимпийской чемпионкой Сочи в команде Екатериной Бобровой о планах на развитие новой для России истории.
Медведева и Загитова? Мы будем рады
— Екатерина, в соревнованиях Ассоциации развития массового фигурного катания выступают несколько экс-спортсменов с опытом крупных турниров. Вы видите развитие через приглашение звезд — что-то вроде футбольной медиалиги?
— Мы прекрасно понимаем, что все эти медиалиги держатся на звездах. Да, нужно, чтобы о любительском фигурном катании знали, чтобы мы могли привлекать спонсоров и партнеров, чтобы мы еще в три-четыре раза улучшили качество и количество соревнований, развивали регионы, что мы и так стараемся делать.
Что касается самих профессионалов, они могут выступать в категории Master Elite. Я с мужем (фигуристом Андреем Депутатом. — Прим. «СЭ») выступаю в ней. Сейчас вот выступал Олег Ефремов, тоже фигурист с опытом в профессиональном спорте. И комментатор Андрей Журанков сказал, что это невозможно комментировать как выступление любителя. И оценивал в своем стиле, как профессионала. (Смеется.) Сергей Добрин тоже выступал в любительских соревнованиях. У кого есть возможность и желание — мы всех рады видеть. От второго спортивного разряда и до ЗМС. На международной арене выступает чемпионка мира Мидори Ито — да, возраст уже не для профессионального спорта, но она получает колоссальное удовольствие. Выйти на лед перед зрителями и побороться за высокие места — мне кажется, спортсмену всю жизнь этого будет не хватать. Кто из профессионалов хочет снова потрепать себе нервы — двери открыты.
— То есть в идеальной вселенной могут прийти Загитова и Медведева — и вы только рады будете?
— Да, безусловно. Другое дело, что я осознаю высочайший класс спортсменов, которые защищали флаг России на чемпионатах мира и Олимпийских играх. Не факт, что им будет интересна атмосфера любительских соревнований. Они продолжают выступать в шоу, и уверена, если они захотят посоревноваться, то Первый канал с федерацией придумают им старты в формате шоу. У нас все же надо участвовать в двух этапах, отобраться в финал. То есть полноценный сезон получается.
Но никто, к сожалению, не вспоминает тех, кто прошел такой же космический, трудный путь, как и олимпийский чемпион, столько же выходил на лед с четырех лет по пять-шесть дней в неделю по четыре часа в день, но после получения травм или при жесткой конкуренции у них не было возможности прорваться и стать популярным в масштабах России. Именно для таких спортсменов, кто хочет продолжать, должно быть интересно любительское катание.
— Станислава Константинова, условно, вот идеальный кандидат. Известна, но не доехала до Олимпиад.
— Да-да. Или Лена Радионова. Она, конечно, показала класс на чемпионатах мира, но почему нет? Было бы интересно собрать, так скажем, «старую гвардию» прекрасных девчонок, и они могут соревноваться. Причем у нас нет обязательных критериев по тройным прыжкам. Пусть это будет каскад 3+2, но красиво выполнен. Или вращение на четвертый уровень. И вторая оценка, конечно. Любительский спорт — не про преодоление и травмы, а про общение и атмосферу.
На старт можно выйти и в джинсах
— А что у вас за победы дают? Грамоты?
— Не только! Медаль золотую из специального сплава именно под наше соревнование, кубок под заказ, памятные призы от АРМФК. А победители финала «Гран-при» получают специальную брендированную колонку «Алиса» на которой прям написано «Финал Гран-при 2025». И магазин «Фигурист» тоже предоставляет призы — символику, экипировку, пледы.
— Ну ради колонки Загитова должна вернуться, я считаю.
— (Смеется.) Нет, если серьезно, то на наши соревнования приходили Дима Алиев и Аня Щербакова — и они были в восторге. Дима смотрит, видит, что любитель делает гидроблейд, и такой: «А я так не смогу…» У нас действительно дружеская атмосфера, я могу на разминке что-то подсказать, приободрить спортсменов не только из своей команды.
— Давайте про массового любителя скажем тоже — а сколько вообще стоит зайти в любительское катание? Если я вдохновился словами Екатерины Бобровой и хочу прийти покататься.
— Здесь все зависит от ваших возможностей. У нас многие любители тренируются сами, без тренера, и также проходят в финал «Гран-при». Нужно найти лед для массового катания, ставить программу и выступать. Просто лед будет стоить рублей 500 за час. Если частный тренер, он дороже, конечно. Но у нас очень много клубов, специализирующихся именно на любителях. Вот мой клуб — он не тренирует профессионалов, только любителей, и у меня есть три отделения. В регионах тоже сейчас огромное количество клубов, которые тренируют любителей, и большинство из них как раз таки выступало на финале «Гран-при». Купить свитер можно в обычном магазине, в джинсах выйти на старт, если это ложится на сюжет программы. Конечно, можно раскошелиться на 150 тысяч и сшить дорогостоящий костюм у профессионалов. Все зависит от возможностей — и с любыми возможностями можно прийти.
— А взносы?
— Да, есть стартовые взносы. У нас они варьируются от 2500 до 5000 рублей. Можно выбрать себе любой этап «Гран-при» — у нас нет ограничений, как у профессионалов, хоть на пять можно поехать. Москвичи часто выбирают города для поездки — Астрахань, Новосибирск или Ставрополь. Это стоит денег, но это впечатления. Любой человек может начать кататься, выступать.
У нас уже взрослые и дети, адаптивное катание. В следующем сезоне берем под свое крыло балеты и театры на льду, сейчас в Федерации фигурного катания России разрабатываются правила. В следующем сезоне будет проводиться серия прыжковых турниров. Любители были в этом очень заинтересованы, мы прислушались. Также работаем над тем, чтобы любители проходили профессиональные тесты по скольжению — и получали за это разряды, пока по приказу Министерства спорта это юниорская история, и получать их можно только до 18 лет. Так что мы всех ждем и делаем все возможное, чтобы как можно большему числу людей это было интересно и комфортно.
Дмитрий Кузнецов