Дикиджи спас «батин лещ», а Горбачёва пережила пубертат. А кто ещё хотел уйти из спорта?

«Вы, наверное, помните, что в олимпийский сезон у меня шло не всё гладко. Я тогда решила, что буду кататься до декабря и если уже дальше не преодолею свои трудности, то буду сниматься с чемпионата Европы, с Олимпиады, со всего. Даже в декабре были такие мысли — прийти к Елене Германовне и сообщить ей, что я заканчиваю с фигурным катанием. Но я собрала свою волю в кулак, поняла, что у меня осталось совсем немного времени, чтобы привести свои мозги в порядок, решила, что у меня, в принципе, есть хороший шанс поехать на Игры. И вот эта мысль о том, что нельзя сдаваться, что надо доказать самой же себе, что ты можешь и что тут нечего, в принципе, бояться, была решающей», — говорила Сотникова в интервью журналу «Московский фигурист».