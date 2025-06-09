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«Место хорошее, архитектурный облик достойный». Раис Татарстана одобрил проект Центра фигурного катания Алины Загитовой в Казани

Об этом сообщается на официальном сайте главы республики.

Источник: Спортс"

«Проект Центра фигурного катания Алины Загитовой получил одобрение. Он будет расположен на улице Портовой, 2 и учитывает концепцию микрорайона», — говорится в сообщении пресс-службы.

Строительство начнется летом и, по прогнозам министра спорта Татарстана Владимира Леонова, завершится в 2026 году. По информации издания «Бизнес Online», стоимость центра Загитовой составит 1−1,2 млрд рублей.

«Место хорошее, архитектурный облик достойный. У нас еще нет таких объектов, все спортивные объекты такие, выдержанные. А здесь он очень красивый», — сказал раис Республики Татарстан Рустам Минниханов.

Школа Загитовой за миллиард: вот такой она будет.