Загитова: В шоу-бизнесе все любят при встрече обниматься, в щечку целоваться. Для меня это неприемлемо

— Про свою героиню вы говорите: «Наша Ассоль — бунтарка». Это и в вашем характере?
— Конечно. Мне кажется, все мы в какой-то степени бунтари. Разве у вас в подростковом возрасте не было этой черты?
— Скорее нет, чем да. А у вас в чем проявляется?
— Приведу пример. В шоу-бизнесе все любят при встрече обниматься, в щечку целоваться. Для меня это неприемлемо. Что многие воспринимают как звездную болезнь. Считают высокомерной, холодной. Но у каждого свои личные границы. Мои — вот такие, и я не хочу, чтобы их нарушали.
— Ясно.
— Я в принципе нетактильный человек. И в этом смысле не боюсь идти наперекор обществу.