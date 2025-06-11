Загитова опубликовала музыкальный фрагмент из шоу «Ассоль»: «Как вам музыка и мой речитатив?»

На видео, опубликованном в телеграм-канале, фигуристка зачитала под музыку стихотворение из шоу.
«Эксклюзив ? Фрагмент интро из рок-мюзикла на льду “Ассоль”. Эту музыку мы написали совместно с Nansi&Sidorov, и я рада, что ребята напишут еще несколько музыкальных тем для “Ассоль”.
Записываем на студии VK Records. Как вам музыка и мой речитатив? Делитесь в комментариях", — написала олимпийская чемпионка Загитова.
Как ни старается Загитова, билеты на ее шоу не продаются — два показа уже отменили.
«Эти хмурые лица в этой глупой системе. Но все случится, если ты просто поверишь». Загитова прочитала стихотворение из своего шоу.