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Загитова опубликовала музыкальный фрагмент из шоу «Ассоль»: «Как вам музыка и мой речитатив?»

Шоу Загитовой пройдет в Санкт-Петербурге 27 и 28 июня.

Источник: Спортс"

На видео, опубликованном в телеграм-канале, фигуристка зачитала под музыку стихотворение из шоу.

«Эксклюзив ? Фрагмент интро из рок-мюзикла на льду “Ассоль”. Эту музыку мы написали совместно с Nansi&Sidorov, и я рада, что ребята напишут еще несколько музыкальных тем для “Ассоль”.

Записываем на студии VK Records. Как вам музыка и мой речитатив? Делитесь в комментариях", — написала олимпийская чемпионка Загитова.

Как ни старается Загитова, билеты на ее шоу не продаются — два показа уже отменили.

«Эти хмурые лица в этой глупой системе. Но все случится, если ты просто поверишь». Загитова прочитала стихотворение из своего шоу.