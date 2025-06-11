«Кое-что намарафетил». Как Плющенко сделал пластику у скандального хирурга

«Евгений приехал к Тимуру убрать мешки под глазами, Тимур ему говорит: “Давай ещё сделаем блефаропластику, будешь такой же, только на десять лет моложе”. То есть я об этой операции узнала после того, как она состоялась», — отметила на пресс-подходе Яна Рудковская. Продюсер подчеркнула, что муж не посоветовался с ней и какое-то время не выходил на связь.