Худайбердиева стала тренером сборной России в танцах на льду и специалистом ФФККР

В это межсезонье стало известно, что Елизавета Худайбердиева и её партнёр Егор Базин завершили профессиональную карьеру. По словам спортсменов, одной из причин является невозможность для них попасть на Олимпийские игры. Несмотря на то, что пара занимала вторые места на всех главных стартах последних лет, их не подали запасными на турнир к Играм. В любом случае, так как Степанова/Букин не получили нейтральные статусы, кандидатуры вторых номеров даже не рассматривались.