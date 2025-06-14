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Дмитрий Губерниев: «Спарринг с Загитовой? Я за любую движуху с Алиной. Как истинный подкаблучник всея Руси буду делать все, чтобы одержать поражение»

Олимпийская чемпионка Загитова и комментатор Губерниев приняли участие в презентации спортивного комплекса «Молодежка» в Москве, которую проводил первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.

Источник: Sports.Ru

«Встреча с Загитовой прошла нормально. Мы по приглашению Романа Ротенберга закрывали сезон “Красной машины”. Встретились с Алиной, прекрасно и замечательно пообщались — жизнь чудесна.

Идея с ударом? Мы были в зале бокса, идея пришла мне, а Алина поддержала — молодец. Мы сделали прекрасный кадр, все об этом сразу написали. Теперь будем двигаться дальше в наших совместных проектах.

Спарринг с Загитовой? Я только за любую движуху с Алиной Загитовой. Как истинный подкаблучник всея Руси буду делать все, чтобы одержать яркое поражение в этом спарринге.

Да, Алина сказала, что мужчин не бьет, а потом сказала, что изобьет меня, когда я буду меньше всего этого ждать. Алина вся такая непредсказуемая.

Но на самом деле она молодец — провела мастер-класс для юных хоккеистов. Нас с Загитовой сегодня объединили счастливые глаза наших детей на закрытии сезона «Красной машины». Спасибо Роману Ротенбергу, что нас объединил", — сказал Губерниев.

Загитова, Ротенберг и Губерниев оказалась в одном месте — как?