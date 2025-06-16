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Загитова объявила о замене в составе шоу «Ассоль» — Грэя сыграет Владимир Морозов. Ранее на роль был назначен Дмитрий Соловьев

«Друзья, у нас замена в составе “Ассоль”.

Источник: Спортс"

Артура Грэя сыграет Владимир Морозов — двукратный серебряный призер Олимпийских игр, двукратный чемпион Европы, двукратный серебряный призер чемпионата мира, трехкратный чемпион России.

С Володей я уже каталась в паре, и этот опыт мне понравился. Рада, что у нас будет возможность снова поработать вместе", — написала олимпийская чемпионка в телеграм-канале.

Ранее планировалось, что роль Грэя исполнит олимпийский чемпион Сочи-2014 в команде Дмитрий Соловьев.

Шоу «Ассоль» пройдет в Санкт-Петербурге 27 и 28 июня.

Как ни старается Загитова, билеты на ее шоу не продаются — два показа уже отменили.