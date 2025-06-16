Загитова поменяла исполнителя одной из главных ролей накануне премьеры шоу

«Друзья, у нас замена в составе. Артура Грэя (вместо Дмитрия Соловьева) сыграет Владимир Морозов — двукратный серебряный призер Олимпийских игр, двукратный чемпион Европы, двукратный серебряный призер чемпионата мира, трехкратный чемпион России. С Володей я уже каталась в паре, и этот опыт мне понравился. Рада, что у нас будет возможность снова поработать вместе», — написала Загитова.