Загитова поменяла исполнителя одной из главных ролей накануне премьеры шоу

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова в своем Telegram-канале объявила о замене в составе участников ее ледового шоу «Ассоль» за 11 дней до премьеры.
Ледовое шоу Загитовой «Ассоль» по мотивам повести Александра Грина «Алые паруса» пройдет в Санкт-Петербурге в период с 27 по 29 июня.
«Друзья, у нас замена в составе. Артура Грэя (вместо Дмитрия Соловьева) сыграет Владимир Морозов — двукратный серебряный призер Олимпийских игр, двукратный чемпион Европы, двукратный серебряный призер чемпионата мира, трехкратный чемпион России. С Володей я уже каталась в паре, и этот опыт мне понравился. Рада, что у нас будет возможность снова поработать вместе», — написала Загитова.
В шоу «Ассоль» выступят олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева и другие.