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Загитова поменяла исполнителя одной из главных ролей накануне премьеры шоу

Загитова объявила о замене Соловьева на Морозова в рок-мюзикле «Ассоль».

Источник: Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова в своем Telegram-канале объявила о замене в составе участников ее ледового шоу «Ассоль» за 11 дней до премьеры.

Ледовое шоу Загитовой «Ассоль» по мотивам повести Александра Грина «Алые паруса» пройдет в Санкт-Петербурге в период с 27 по 29 июня.

«Друзья, у нас замена в составе. Артура Грэя (вместо Дмитрия Соловьева) сыграет Владимир Морозов — двукратный серебряный призер Олимпийских игр, двукратный чемпион Европы, двукратный серебряный призер чемпионата мира, трехкратный чемпион России. С Володей я уже каталась в паре, и этот опыт мне понравился. Рада, что у нас будет возможность снова поработать вместе», — написала Загитова.

В шоу «Ассоль» выступят олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева и другие.